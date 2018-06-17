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Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией

Менеджер сборной Египта Ихаб Лехита сообщил, что лидер атак команды Мохамед Салах сможет принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и с тех пор на поле не появлялся. В стартовом матче ЧМ-2018 против Уругвая (0:1) он остался в запасе.

- Мохаммед в порядке. Его включили в состав команды. Он будет участвовать в следующем матче, - цитирует Лехиту ТАСС.
Теги: Салах Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 21:03
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№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Один в поле не воин, если только это не Кристинка. Может, у Усача хватит мозгов дать кривоногам задачу играть с ним плотнее...

жирков ,ерохин и смольников с кузяеввм будут жестки и плотны с ним.Черчесов скажет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:27) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Один в поле не воин, если только это не Кристинка. Может, у Усача хватит мозгов дать кривоногам задачу играть с ним плотнее...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 21:25) #
  • -1
  •  (1)

Кудряшова на него в первом тайме персонально пару раз епнет по ногам + за руку левую.дернит и нормально ))) жёлтая карточка а Салаха не видно будет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Faraon (Сегодня, 21:22) #
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  •  (1)
online

И что?У нас есть Головин за которым все в очереди стоят))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
да заепли с этим салахом уже
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Реал»
Это верх несправедливости, наша оборона вся, плюс Дзагоев вылетели из-за трав, а Египту просто ещё один матч надо бы провести без Салаха.
За Салаха готов болеть, но в составе Ливерпуля!... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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