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Игорь Гамула: люди в Екатеринбурге выбирали: пойти на футбол или кормить семью

Известный российский тренер Игорь Гамула считает, что трибуны на некоторых матчах ЧМ-2018 не заполняются из-за того, что возможности несопоставимы с ценами на билеты.

– Свободные места на трибунах сильно удивили?

– Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.

– Есть догадки, почему народ не пришел?

– Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.

Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом. Вчера сборная России подарила народу праздник. Думаю, у нас появится повод для радости и после игры с Египтом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гамула
Сегодня, 21:42
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