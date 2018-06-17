Игорь Гамула: люди в Екатеринбурге выбирали: пойти на футбол или кормить семью

Известный российский тренер Игорь Гамула считает, что трибуны на некоторых матчах ЧМ-2018 не заполняются из-за того, что возможности несопоставимы с ценами на билеты.– Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.– Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом. Вчера сборная России подарила народу праздник. Думаю, у нас появится повод для радости и после игры с Египтом.