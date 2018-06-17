Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал землетрясение в столице страны во время матча ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики (0:1).Возможная причина толчков в Мехико – прыжки болельщиков после гола мексиканской команды."Сейсмологические датчики зафиксировали в Мехико землетрясение, которое возникло искусственно. Возможно, дело в массивных прыжках после гола сборной Мексики на ЧМ-2018.По крайней мере, два датчика в городе обнаружили толчки в 11:32 (19:32 по московскому времени)", – сообщает твиттер института.