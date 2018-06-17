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Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал землетрясение в столице страны во время матча ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики (0:1).

Возможная причина толчков в Мехико – прыжки болельщиков после гола мексиканской команды.

"Сейсмологические датчики зафиксировали в Мехико землетрясение, которое возникло искусственно. Возможно, дело в массивных прыжках после гола сборной Мексики на ЧМ-2018.

По крайней мере, два датчика в городе обнаружили толчки в 11:32 (19:32 по московскому времени)", – сообщает твиттер института.

Sports.ru
Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
Сегодня, 22:05
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(1)
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:17) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто не скачет, тот просрал
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Уссака.
А в баден-бадене новоднение от слез ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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