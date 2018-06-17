Джефферсон Фарфан: спасибо Семину, он сделал меня сильнее

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от поражения от Дании (0:1) в первом матче ЧМ-2018.– Футбол в Перу и России очень различается. Естественно, любой опыт выступления за клуб из другой страны помогает тебе развиваться. Так что те полтора года, которые я уже успел провести в составе «железнодорожников», стали настоящим толчком для моей карьеры.Да, мне пришлось постараться, чтобы вернуться в строй. Но в команде под руководством Юрия Семина я приобрел много полезных навыков, которые позволили мне выйти в стартовом составе сборной Перу.Но я не буду скрывать, что мне хотелось бы в дальнейшем вернуться к себе домой. Все же на родине играть комфортнее.– Они оба – прекрасные специалисты со своими особенностями работы. Не хотелось бы их сравнивать. Это будет неправильно. Однако я хочу сказать большое спасибо Семину за то, что он сумел сделать меня сильнее. Также благодарю болельщиков «Локомотива» за поддержку – я ее чувствую.– Да, поражения бывают, но теперь нам нужно взять и подумать о Франции, забыть этот матч и начать с нуля.– Сложно это комментировать. Но, хочу заметить, что мы атаковали весь матч! Осаждали ворота датчан со всех сторон. На протяжении 90 минут подряд мы нападали и нападали. Да, проигрывать обидно. Но важно отметить, что мы боролись до конца.Несмотря на поражение, мы провели отличный матч. Очень сложно и больно принимать факт победы датчан. Надеюсь, в следующем матче все будет лучше. Цена ошибки на чемпионате мира невероятно высока. И больше ошибаться нам нельзя.– Было очень круто! Возникло ощущение, будто мы играем не в Саранске, а у себя на родине. Хочется сказать большое спасибо перуанским фанатам. Болельщики не умолкали весь матч и гнали нас вперед.– Я давно знал, что Россия проведет мундиаль прекрасно. Нынешняя организация матчей только в лишний раз это подтверждает. Турнир проходит на высочайшем уровне.