Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|84
|Политика и события в стране и мире
|4659
|КБ-Гостевая
|26756
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119650
|Зенит
|104690
|Mузыка
|5727
|кто чо любит пажрать?
|3200
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
22:22
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
19:48
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
19:15
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
18:08
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
17:48
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что знает историю Волгограда, где англичане сыграют против команды Туниса.
"Конечно, мы знаем историю Волгограда. Понимаю значение битвы во время Второй мировой… Потому быть здесь - особые чувства, особая честь.
Мы очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы… И это намного важнее любого футбола.
Условия в Репино - просто отличные! Расположение очень удобное, есть все для проживания и восстановления. Игроки очень довольны. Спросите у Харри (Кейна) – он подтвердит. В прошлом году я посетил Кубок Конфедераций. И уже тогда не сомневался, что в России отлично организуют чемпионат мира", - цитирует Саутгейта Sport24.
"Конечно, мы знаем историю Волгограда. Понимаю значение битвы во время Второй мировой… Потому быть здесь - особые чувства, особая честь.
Мы очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы… И это намного важнее любого футбола.
Условия в Репино - просто отличные! Расположение очень удобное, есть все для проживания и восстановления. Игроки очень довольны. Спросите у Харри (Кейна) – он подтвердит. В прошлом году я посетил Кубок Конфедераций. И уже тогда не сомневался, что в России отлично организуют чемпионат мира", - цитирует Саутгейта Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.