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Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что знает историю Волгограда, где англичане сыграют против команды Туниса.

"Конечно, мы знаем историю Волгограда. Понимаю значение битвы во время Второй мировой… Потому быть здесь - особые чувства, особая честь.

Мы очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы… И это намного важнее любого футбола.

Условия в Репино - просто отличные! Расположение очень удобное, есть все для проживания и восстановления. Игроки очень довольны. Спросите у Харри (Кейна) – он подтвердит. В прошлом году я посетил Кубок Конфедераций. И уже тогда не сомневался, что в России отлично организуют чемпионат мира", - цитирует Саутгейта Sport24.
Теги: Саутгейт Сборная Англии
Сегодня, 22:22
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(6)
№8 Написал: tantara002 (Сегодня, 22:49) #
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  •  (7)

Цитата: molot327
Цитата: larss
Да, заруба была жёсткая!
До сих пор все помнят Сталинград!

В Сталинграде была битва, а не "заруба"...
"Заруба" - это из области спорта.

Правильно , Анатолий , мочи молокососов , Молотом по тупым бошкам


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:44) #
  • +12
  •  (12)

Цитата: larss
Да, заруба была жёсткая!
До сих пор все помнят Сталинград!


Зарубу на дереве делают, а это была Сталинградская битва. Великий подвиг советских войнов!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (8)

А когда приедете домой, пошлите на йух Бориса Дж и Терезу
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:40) #
  • +8
  •  (8)

Рядом с мельницей Гергадта постоять...сильнейшие эмоции
Вечная память героям!!!
И это намного важнее любого футбола©
Спасибо,Гарет.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:39) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: larss
Да, заруба была жёсткая!
До сих пор все помнят Сталинград!

В Сталинграде была битва, а не "заруба"...
"Заруба" - это из области спорта.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 22:36) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Волгоградцы, покажите англосаксам меч подаренный их королём городу Сталинграду за беспримерное мужество, проявленное при обороне города.
Этот меч символ преклонения, признания всех причастных к победе в Сталинградской битве рыцарями!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да, заруба была жёсткая!
До сих пор все помнят Сталинград!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:26) #
  • +16
  •  (16)

Респект !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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