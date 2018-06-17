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Главный тренер сборной Бельгии: чемпионат мира в России будет невероятно успешным

Чемпионат мира, проходящий в России, станет невероятно успешным благодаря великолепной организации, заявил главный тренер бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии откроет для себя турнир матчем с командой Панамы в Сочи 18 июля.

"Думаю, что количество болельщиков не повлияет на игру. Мы были тут год назад, стадион прекрасный, организация великолепная. Этот чемпионат мира станет невероятно успешным, я уверен. Чуть более тысячи бельгийских болельщиков будет.

Невозможно спланировать, как пойдет матч. Игроки из Панамы покажут сильный футбол, чтобы использовать свою уникальную возможность, уверен в этом. Когда ты первый раз на чемпионат мира приезжаешь, этот первый матч входит в историю, это навсегда. Меня это беспокоит, мы можем из-за этого пострадать. При этом мы прекрасно понимаем, что должны делать. Нужно найти способ побеждать", - цитирует Мартинеса "Р-Спорт".
Теги: Мартинес Сборная Бельгии
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