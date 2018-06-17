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Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, работающий комментатором на первом канале высказался о посещаемости матча «Бразилия» - «Швейцария», которым стартовал мундиаль в Ростовской области. Во втором тайме диктор по стадиону объявил, что на матче «Бразилия» - «Швейцария» присутствует более 43 тысяч зрителей.

В ответ на эту реплику нынешний наставник «желто-синих» высказал мнение, что было бы очень хорошо, чтобы и на матчи «Ростова» в будущем приходило бы сравнимое количество зрителей.

- Будем надеяться, что и на матчи «Ростова» будут ходить по 43 тысячи зрителей – заявил Карпин в прямом эфире.

Напомним, что 19 декабря 2017 года Карпин был назначен главным тренером «Ростова». Его контракт рассчитан на 2,5 года.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Швейцарии Карпин
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