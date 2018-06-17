Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, работающий комментатором на первом канале высказался о посещаемости матча «Бразилия» - «Швейцария», которым стартовал мундиаль в Ростовской области. Во втором тайме диктор по стадиону объявил, что на матче «Бразилия» - «Швейцария» присутствует более 43 тысяч зрителей.В ответ на эту реплику нынешний наставник «желто-синих» высказал мнение, что было бы очень хорошо, чтобы и на матчи «Ростова» в будущем приходило бы сравнимое количество зрителей.- Будем надеяться, что и на матчи «Ростова» будут ходить по 43 тысячи зрителей – заявил Карпин в прямом эфире.Напомним, что 19 декабря 2017 года Карпин был назначен главным тренером «Ростова». Его контракт рассчитан на 2,5 года.