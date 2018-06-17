Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 84
Политика и события в стране и мире 4659
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью

Сборная Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с командой Швейцарии.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 1-й тур

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)

Бразилия – Швейцария 1:1

Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52

Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, (Аугусто, 72), Каземиро, (Фернандиньо, 64), Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, (Фирмино, 84), Неймар.

Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер, (Ланг 87), - Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири - Сеферович, (Эмболо 86).

Предупреждения: Лихтштайнер, 33, Каземиро, 47, Бехрами, 73
Теги: Сборная Бразилии Сборная Швейцарии
Сегодня, 22:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(1)
№13 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ха - Ха ...!!! Бразилы , конечно же поплатились за свое пижонство , в впрочем , как и все фавориты записные ... Ну и по делом , и вообще это самая слабая сборная за последние 20 лет ....
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№12 Написал: tantara002 (Сегодня, 23:25) #
  • -2
  •  (4)

Sky: в Британии полиция готовится к всплеску бытового насилия во время игр сборной Англии

Общество 17 июня, 22:10
По данным исследования Ланкастерского университета, во время мундиаля 2014 года число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрастало на 38%, когда английская команда терпела поражение

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Британские полицейские готовятся к росту числа случаев бытового насилия во время игр сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 23:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
30 минут первого тайма бразильцы смогли держать высокий прессинг и чувствовали себя очень комфортно, но забили только один раз.
Далее швейцарцы их "затоптали". Гол конечно смешной, но видимо судья получил указание - закрыть глаза. )))
Неймар далек от оптимальной формы, но меня больше разочаровал Марсело....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плюшевая, вальяжная, пижонская команда. Это о Бразильцах сегодня.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 23:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FERRUM2007
Из этой Бразилии, (где аж 4 игрока игравшие в УПЛ)

5 из УПЛ. Фернандиньо, Виллиан, Коста, Тайсон, Фред
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Тухлый матч и с одной и с другой стороны.
Швейцарцы не испугались звезд Бразилии, да и судья им хорошо помог.
PS: понравилось как швейцарцы весь матч куесосили Неймара, всю игру играл отдельно от команды.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
пижоны ...по замашкам вроде фраер .но не фраер это точно!(С)
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
FERRUM2007,
Эти два человека - это, естественно, Коутиньо и Фирмино. Причём там вообще Неймар (который да, слабее Ривалдо и намного - хотя и сам Ривалдо подбешивал блевотными симуляциями регулярно)?


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь здесь нет фаворитов


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 22:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Уныленько как-то бразилы поиграли сегодня


--------------------
Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 22:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Анжи»
Интересный же выходит ЧМ в этом году. И ведь это только 1 тур


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№2 Написал: Djek Ставропольский край (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (7)

Блин, просрал бабло на немцах и бразильцах. То же мне, фавориты


--------------------
Боже Спартак храни
Регистрация: 7.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: FERRUM2007 (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (4)

Из этой Бразилии, (где аж 4 игрока игравшие в УПЛ), в сборную 1994-2002 попало бы 2 человека и лишь один в основной состав, хотя нет, Ривалдо был сильнее Неймара.
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.