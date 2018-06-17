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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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22:22
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
19:48
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
19:15
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
18:08
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
17:48
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью
Сборная Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с командой Швейцарии.
Чемпионат мира-2018
Группа E. 1-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Бразилия – Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52
Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, (Аугусто, 72), Каземиро, (Фернандиньо, 64), Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, (Фирмино, 84), Неймар.
Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер, (Ланг 87), - Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири - Сеферович, (Эмболо 86).
Предупреждения: Лихтштайнер, 33, Каземиро, 47, Бехрами, 73
Чемпионат мира-2018
Группа E. 1-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Бразилия – Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 21, Цубер, 52
Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, (Аугусто, 72), Каземиро, (Фернандиньо, 64), Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, (Фирмино, 84), Неймар.
Швейцария: Зоммер - Родригес, Мануэль Аканджи,Шер, Лихтштайнер, (Ланг 87), - Джака, Валон Бехрами, (Закария, 75), Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шакири - Сеферович, (Эмболо 86).
Предупреждения: Лихтштайнер, 33, Каземиро, 47, Бехрами, 73
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