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Сергей Овчинников: мне система видеоповторов не нравится

Бывший вратарь сборной России и тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своём отношении к системе видеоповторов на чемпионате мира — 2018.

"Я не обратил особого внимания на систему видеоповторов, она уже во многих чемпионатах используется. И раз она есть, то зачем её обсуждать? Футбол всегда нравился людям тем, что он консервативен, поэтому, на мой взгляд, все эти новшества не очень сильно вяжутся. Если в хоккее, например, есть рекламные паузы, просмотры и частые смены составов, то футбол более динамичный вид спорта. Если честно, то мне система не очень нравится.

Ввести запросы на повтор, как в хоккее? Думаю, это не будет нравиться болельщикам, всё время будут остановки в игре, и лично я в футболе бы ничего не менял. Ошибки есть всегда, и футбол прекрасен тем, что они присутствуют. Когда-то тебе везёт, а когда-то нет", - цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
Теги: Овчинников
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