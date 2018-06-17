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Рафаэль Маркес подвинул Игнашевича на 5-е место в списке самых возрастных игроков ЧМ

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная Мексики обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой североамериканской команды со счётом 1:0.

На 74-й минуте в составе мексиканцев на поле на замену вышел защитник Рафаэль Маркес. Сегодня, 17 июня, возраст футболиста составляет 39 лет и 124 дня. Таким образом, он подвинул защитника сборной России Сергея Игнашевича на пятую строчку в списке самых возрастных игроков, которые когда-либо принимали участие в финальных стадиях чемпионатов мира. 14 июня Игнашевич принял участие в матче с Саудовской Аравией (5:0) в возрасте 38 лет 335 дней.

Старше Игнашевича и Маркеса в истории матчей мундиаля принимали участие только англичанин Стэнли Мэтьюз (в возрасте 39 лет 145 дней), аргентинец Анхель Лабруна (39 лет 260 дней) и камерунец Роже Милла (42 года 39 дней).

"Чемпионат.сом"
Теги: Игнашевич
Сегодня, 23:16
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:20) #
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помню в 90м в воротах Англии играл уже немолодой Шилтон, и странно что я не вижу его в этом списке


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