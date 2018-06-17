Рафаэль Маркес подвинул Игнашевича на 5-е место в списке самых возрастных игроков ЧМ

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная Мексики обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой североамериканской команды со счётом 1:0.На 74-й минуте в составе мексиканцев на поле на замену вышел защитник Рафаэль Маркес. Сегодня, 17 июня, возраст футболиста составляет 39 лет и 124 дня. Таким образом, он подвинул защитника сборной России Сергея Игнашевича на пятую строчку в списке самых возрастных игроков, которые когда-либо принимали участие в финальных стадиях чемпионатов мира. 14 июня Игнашевич принял участие в матче с Саудовской Аравией (5:0) в возрасте 38 лет 335 дней.Старше Игнашевича и Маркеса в истории матчей мундиаля принимали участие только англичанин Стэнли Мэтьюз (в возрасте 39 лет 145 дней), аргентинец Анхель Лабруна (39 лет 260 дней) и камерунец Роже Милла (42 года 39 дней).