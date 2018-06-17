Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 84
Политика и события в стране и мире 4659
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Кокорин и Маммана тренировались индивидуально на первой тренировке под руководством Семака

"Зенит" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Сергея Семака.

Занятие началось с растяжки, которую проводила новый тренер по физподготовке команды Мария Бурова, продолжилось разминкой и беговой работой.

Защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться после травм, занимались по индивидуальным программам.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Маммана Зенит
Сегодня, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.