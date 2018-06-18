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Юлиан Брандт: это поражение приведет нас в чувство

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал поражение от команды Мексики (0:1) в матче группового этапа ЧМ-2018.

"Мы сделали так много ошибок сегодня. В некоторых моментах мы защищались как дети, и сборная Мексики превзошла нас в игре. Они очень хорошо оборонялись, контратаковали. Конечно, очень неприятно потерпеть поражение в первом же матче. Теперь мы будем находиться под давлением в следующих двух играх.

Но у нас хорошая команда. И мы уже справлялись раньше с проблемами. Естественно, каждый мечтает нас сбросить с трона, ведь мы действующие чемпионы, поэтому соперники выходят на матчи с нами с дополнительной мотивацией. Может и лучше, что мы проиграли сейчас, это поражение приведет нас в чувство", — цитирует Брандта "Р-Спорт".
Теги: Сборная Германии Сборная Мексики
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