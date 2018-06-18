Мексиканский болельщик сделал девушке предложение после победы над Германией (видео)

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk — ESPN (@espn) June 17, 2018

Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после первого матча сборной страны на чемпионате мира-2018.Фанат Мексики предложил подруге пожениться в окружении других болельщиков. Девушка ответила согласием.