Мексиканский болельщик сделал девушке предложение после победы над Германией (видео)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вчера, 23:44
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Кокорин и Маммана тренировались индивидуально на первой тренировке под руководством Семака
Вчера, 23:26
Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака" (2)
Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака" (2)
Вчера, 23:16
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Рафаэль Маркес подвинул Игнашевича на 5-е место в списке самых возрастных игроков ЧМ (2)
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Лучший игрок мира в матче против Швейцарии (3)
Лучший игрок мира в матче против Швейцарии (3)
Вчера, 22:56
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (13)
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (13)
Вчера, 22:53
Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей (1)
Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей (1)
Вчера, 22:22
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Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
Вчера, 22:08
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Джефферсон Фарфан: спасибо Семину, он сделал меня сильнее (1)
Вчера, 22:05
Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение (2)
Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение (2)
Вчера, 21:03
Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией (6)
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Вчера, 20:50
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Вчера, 20:17
Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут (8)
Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут (8)
Вчера, 20:01
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Египтом (1)
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Египтом (1)
Вчера, 19:51
Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию (40)
Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию (40)
Вчера, 19:48
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Вчера, 19:46
Александар Коларов: игра со Швейцарией покажет, чего мы стоим (1)
Александар Коларов: игра со Швейцарией покажет, чего мы стоим (1)
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ФИФА: места в Екатеринбурге остались незанятыми из-за неявки людей из клиентских групп (4)
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Фанат Мексики предложил подруге пожениться в окружении других болельщиков. Девушка ответила согласием.
Фанат Мексики предложил подруге пожениться в окружении других болельщиков. Девушка ответила согласием.
What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk— ESPN (@espn) June 17, 2018
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