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Мексиканский болельщик сделал девушке предложение после победы над Германией (видео)

Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после первого матча сборной страны на чемпионате мира-2018.

Фанат Мексики предложил подруге пожениться в окружении других болельщиков. Девушка ответила согласием.

Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
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