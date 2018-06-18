Диего Марадона: Сампаоли? Есть более талантливые тренеры, чтобы управлять сборной

Звезда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, передает El Comercio."Есть более талантливые тренеры, чтобы управлять сборной. У Сампаоли нет конкретного игрового плана. Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно. Никто так сейчас не играет. В группе с Исландией, Нигерией и Хорватией будет нелегко", — заявил Марадона.Аргентинцы ранее не смогли обыграть Исландию.