Пятёрка лучших и худших. Первые итоги чемпионата мира

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выбирает футболистов, которые удивили нас в первом туре больше всего. Как в положительном, так и в отрицательном смыслах. Пятерка игроков, от которых такой прыти мы не ожидали, и пятерка тех, на кого возлагались слишком большие надежды.Идём от плохого к хорошему. Начнем с игроков, которые начали этот чемпионат мира совсем не так, как от них ожидали многочисленные болельщики.На самом деле, один из марокканцев совершил лютый фейл, переплюнуть который надо постараться, - он забил автогол. Но трагичность и некая злая комичность этого эпизода заключаются не в нелепости самого мяча, а в моменте, в который он был забит. Иран и Марокко катали вполне себе унылую ничью, в компенсированное время никто и не ожидал, что теперь хоть что-нибудь изменится, - полтора часа ведь до этого не менялось. Но Бухаддуз сумел чрезвычайно ловко переправить снаряд в ближний угол своих ворот и лишил марокканцев хоть каких-нибудь иллюзий на продолжение борьбы в этой группе (впереди только Испания и Португалия, понимаете, да?).Вообще, от Марокко ожидали гораздо большего. Василий Уткин, например, считал эту сборную одной из тёмных лошадок. В том плане, что из группы она вполне могла (при определенных обстоятельствах) вылезти. Теперь - наверняка нет.Парень из той же группы, кстати. Испания и Португалия выдали феерический блокбастер, оторвать от которого было бы тяжело даже равнодушно относящего к футболу человека. Серьёзно, именно такие игры привлекают к нашему любимому виду спорта все больше поклонников. И такое безумие (о других участниках его мы ещё будем говорить далее) не совершилось бы без ошибки от самого (так любят его называть в последнее время) лучшего голкипера в мире.Де Хеа не смог справиться с довольно простым выстрелом от Роналду со среднем дистанции. В некотором плане подражая Роберту Грину (голкипер сборной Англии на ЧМ-2010), испанцев неудачно сложился, и снаряд отлетел в сетку ворот. Впрочем, сам Де Хеа не очень сильно переживает по этому поводу. Он недоволен сам, что его недостаточно поддерживают фанаты Испании.С одной стороны, довольно положительный для нас момент - главная звезда противника не в лучшей форме. С другой, наоборот. Глядишь, разозлиться из-за неудачного начала, да заведется так, что к третьему туру его не сможет остановить даже мудрый Игнашевич.Нападающий "Барселоны" (у них вообще на этом чемпионате мира пока не идет) игру против Египта откровенно провалил. Сколько раз Кавани делал все для того, чтобы Луис открывал счёт, столько раз Суарез нещадно порол моменты - бил мимо, передерживал мяч, принимал откровенно странные решения. Уругвай победил и без помощи любителя кусаться, но к плей-офф ему обязательно нужно меняться.Бразилия напоминала бледную тень самой себя. Забила первой Швейцарии, потом успокоилась, играла нудно и без куража, так что итоговый результат (бразильцы сыграли вничью) вполне себе справедлив. Да, конечно, они были выше классом европейских соперников, но класс ведь далеко не всегда бьёт настрой и порядок.Неймар, возвращению которого уделялось столько внимания, спасти свою команду не сумел. Гораздо лучше у него получалось жаловаться на судейство и грубую игру соперников прессе. Неймар передерживал, не хотел обострений для партнёров, а хотел для себя, чем вызвал кучу негатива болельщиков в свой адрес.Вот уж кого мы не ожидали увидеть в подобном списке до начала турнира. Но Лионель на первом месте вполне заслуженно - в игре с Исландией он действительно ничего из того, за что его обожают аргентинские фанаты не показал.Во-первых, он не забил пенальти при ничейном счёте, а это всегда основательная потеря. Во-вторых, не реализовал несколько хороших эпизодов. В-третьих, достаточно скверно их же и создавал для своих партнёров. Не пошла игра у Месси, не пошла она и у всей Аргентины. Серебряные призеры прошлого мирового первенства остается без победы в первом туре. Во многом - из-за Лионеля Месси.Теперь мы ворошим куда более положительные впечатления. Здесь уже не надо будет переживать, только радоваться."Ацтеки" сотворили сенсацию, грохнув в Лужниках немцев. Это было неожиданно и достаточно весело, хотя по многим моментам мексиканцам, давайте будем честными, повезло. Но удача - одна из ключевых составляющих футбола, так что не станет на нее пенять, просто отметим автора победного гола.Лосано прекрасно разобрался в эпизоде. Особенно его нехитрое, но действенное сваливание к центру внутри штрафной, после которого и последовал удар, выглядит ярко на фоне действий его партнёра по команде Эрнандеса. Внимание перед началом турнира концентрировали именно на последнем, но первую игру, несмотря на голевой пас, он провалил. А вот Лосано, получив не самый удачный пас, одним эпизодом решил все в этой встрече.Начало для испанцев получилось непростым, всего лишь пара минут, а уже пропущенный гол. Потом уже и свой же голкипер - вот от кого не ожидали - начал чудить. Но Диего Косту подобные мелочи не смущают. Не обращая внимания на тяжелые сопутствующие факты, он продолжал цепляться за мячи, обыгрываться с партнёрами и делал все, чтобы действующий чемпион Европы поехал к себе в отель не в самом хорошем настроении.Сначала он уложил Пепе, как это говорят, с локтя, раскачал двух защитников и пальнул в дальний с линии штрафной. А затем - уже на линии вратарской внёс мяч в ворота после наброса справа. Конечно, Начо забил куда более красивый мяч, но пользы своей команде Коста принес в разы больше.Поскольку выговорить это непросто, не буду вас мучить, - речь идет о голкипере сборной Исландии. Да, о том самом парне, который в течение всего матча спасал своих партнёров, а в итоге ещё и взял пенальти от самого Лео Месси. Конечно, аргентинец пробил не очень здорово, но вы представьте, какое самообладание надо иметь для того, чтобы не дрогнуть в такой момент.Вообще, за исландцев очень сложно не болеть. Тем более, учитывая, насколько эти парни разносторонние. Вы уже смотрели видео, которое сделал этот самый голкипер? Это надо сделать обязательно.Для нас этот пункт особый. Почему - объяснять никому не стоит. Слишком долго мы жили без своих футболистов в топовых чемпионатах. Сейчас у Александра Головина есть все шансы уехать в Европу. Коллег и болельщиков, которые не переживают из-за судьбы полузащитника ЦСКА, я пока не встречал.Наверное, и напоминать, что именно он сделал в игре против аравийцев не очень нужно, - мы все эту встречу смотрели, мы все это долго обсуждали и посвящали ему отдельные материалы. Просто упомянем его гол, две голевых и одну предголевую, а также вспомним, что он побил рекорд сборной России, устроив больше всего голевых моментов (пять).Здесь у него не было конкурентов. Спор, кто круче, Месси или Роналду на эту неделю следует отложить, - пока здесь все слишком очевидно и суть спора из-за этого теряется. Роналду оформил хет-трик в игре против главного соперника португальцев в группе - чего ещё можно требовать от футболиста? Сам заработал пенальти, сам его реализовал. Пальнул наудачу - и оказался прав. Спас команду от поражения классным выстрелом со штрафного.Единственное, за что можно его упрекнуть, так за празднования. Уж слишком он был доволен после ничьей его же команды. Но ведь за это его только и упрекают недруги - за эгоизм. А в данном случае - только за это упрекнуть и можно. Но в конце концов без этого эгоизма мы бы и футбола от него такого не видели. Роналду прямо сейчас - лучший.