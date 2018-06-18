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Игорь Суркис: Португалия – команда одного футболиста. Но футболиста гениального

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о стартовавшем ЧМ.

– За кого болеете на стартовавшем ЧМ?

– Ни за кого конкретно. Хочу получить удовольствие от красивого футбола – и отдельные матчи в начале турнира вполне оправдали ожидания. Аргентина не сломила сопротивление Исландии, Португалия с Испанией выдали ожидаемо яркий спектакль с Роналду в главной роли.

– Если бы ставили на победителя турнира – кому бы отдали предпочтение?

– Не всех фаворитов пока видел в деле, но французы с трудом вырвали победу, аргентинцы потеряли очки… Хотелось бы посмотреть, как стартуют бразильцы и немцы (разговор состоялся до воскресных матчей Бразилия – Швейцария и Германия – Мексика – прим. ред.), но пока предпочтительнее выглядят испанцы.

Португальцы производят впечатление команды одного футболиста. Но футболиста, бесспорно, гениального.

"Спорт-Экспресс в Украине"
Теги: Суркис Сборная Португалии Роналду
Сегодня, 10:51
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Рубин»
Бразилия ещё более зависима от Неймара. Тем хуже для Бразилии.


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