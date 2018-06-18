Игорь Суркис: Португалия – команда одного футболиста. Но футболиста гениального

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о стартовавшем ЧМ.– Ни за кого конкретно. Хочу получить удовольствие от красивого футбола – и отдельные матчи в начале турнира вполне оправдали ожидания. Аргентина не сломила сопротивление Исландии, Португалия с Испанией выдали ожидаемо яркий спектакль с Роналду в главной роли.– Не всех фаворитов пока видел в деле, но французы с трудом вырвали победу, аргентинцы потеряли очки… Хотелось бы посмотреть, как стартуют бразильцы и немцы (разговор состоялся до воскресных матчей Бразилия – Швейцария и Германия – Мексика – прим. ред.), но пока предпочтительнее выглядят испанцы.Португальцы производят впечатление команды одного футболиста. Но футболиста, бесспорно, гениального.