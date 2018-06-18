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Известный актер готов извиниться перед Черчесовым в школьном костюме

Известный российский актер Леонид Барац заявил, что готов извиниться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в школьной форме, если команда выйдет в плей-офф чемпионата мира.

"Мы с Ростиславом Хаитом очень переживали из-за того, что за два года ничего не изменилось, но если выйдем из группы, то обязательно извинимся перед Черчесовым", — поделился Барац.

Также актер рассказал, в какой форме он попросит прощения у специалиста.

"Оба наденем школьную форму и скажем, что мы школьники и ничего не понимаем в футболе", — добавил он.

"Советский спорт"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:12
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Вы хоть и не школьники, а в футболе все равно ничего не понимаете.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:39) #
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online

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Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:25) #
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