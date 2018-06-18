Известный актер готов извиниться перед Черчесовым в школьном костюме

Известный российский актер Леонид Барац заявил, что готов извиниться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в школьной форме, если команда выйдет в плей-офф чемпионата мира."Мы с Ростиславом Хаитом очень переживали из-за того, что за два года ничего не изменилось, но если выйдем из группы, то обязательно извинимся перед Черчесовым", — поделился Барац.Также актер рассказал, в какой форме он попросит прощения у специалиста."Оба наденем школьную форму и скажем, что мы школьники и ничего не понимаем в футболе", — добавил он.