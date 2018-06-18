Маскировка Кореи, водка Панамы и английские журналисты в Волгограде. Интриги пятого дня чемпионата мира

На чемпионате мира остаётся всё меньше не стартовавших сборных и стадионов: сегодня турнир откроется в Нижнем Новгороде и Волгограде, а на олимпийский стадион в Сочи пожалуют звёздные бельгийцы и панамцы с самым тяжёлым игроком чемпионата.предвкушает матчи понедельника.На чемпионате мира постепенно наступают те матчи, которые так задолбают нас на последующих чемпионатах мира. Бредовая решение ФИФА расширить главный турнир до 48 команд приведёт к увеличению количества игр, вызывающих интерес только в странах-участницах. Объективно вывеска Швеция-Корея без Златана не обещает зрелищного футбола, однако группа F вчера уже обманула прозаичные ожидания победой мексиканцев над Германией.Однако ожидать полного стадиона в понедельник в 15 часов на матче Швеция-Корея всё же не приходится. Хорошо, если пустовать будут только самые дорогие сектора, как в Самаре и Казани. Есть надежда на эффект новизны – в Нижнем Новгороде чемпионат мира стартует только сегодня. В продаже утром перед матчем оставались только билеты двух самых дорогих категорий.Корейцы сами шутят, что для европейцев они все на одно лицо. Но, по словам главного тренера команды Син Тхэ Ена, на этом сборная Кореи в попытках запутать соперников не останавливается: «У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию»Не очень понимаю, где и как на форме корейцев будут размещаться 4 номера, но ведь и целью всей этой затеи было запутать нас. Стало быть, план корейцев пока работает. Кстати, у них ещё и фамилии на футболках не пишутся.Станислав Черчесов заставил, по крайней мере, до матча с Египтом замолкнуть критиков его состава. А вот Йоахим Лёв, как считают аналитики, уже сейчас поплатился за невызов Лероя Сане отсутствием ширины в атаке. К какому лагерю примкнёт Роберто Мартинес, положившийся в центре поля на Витселя и Де Брёйне и оставивший вне турнира Раджу Наингголана?При всём уважении к Панаме, пока не похоже, что Бельгия повторит судьбу Германии, Бразилии, Аргентины или хотя бы Франции. Должен же хоть кто-то из фаворитов стартовать уверенно! В товарищеских матчах схема Мартинеса работала круто: да, не забили Португалии, но Египет победили 3:0, а Коста-Рику 4:1. Очевидно, Панама по уровню ближе к разгромленным командам, чем к чемпионам Европы.Эрнан Дарио Гомес понимает положение своей команды, поэтому позволяет себе заявлять, что в случае выхода команды из группы выпьет две бутылки водки. Правда, тренер добавил, что это шутка, он ведь профессионал. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а за стопочку, если Панама отберёт очки у Бельгии, Гомеса никто не осудит.Я далеко не адепт секты свидетелей программ федеральных каналов о мировом заговоре, но упоротые британские политики и журналисты ничем не лучше наших, разве что отдыхают и отправляют детей учиться они не в ненавистную Россию. Гарри Линекер даже за нейтральные высказывания о России подвергается критике, а уж Робби Уильямса довели до того, что он показал фак в камеру во время выступления на церемонии открытия.Нет сомнений, что британские журналисты не упустят возможности раскритиковать нашу организацию, города и стадионы. Тем более что играть англичанам выпало не в самых обсустроенных российских городах: начнут в Волгограде, затем отправятся в Нижний Новгород и Калининград. Если хочешь найти негатив – найдёшь. Остаётся надеяться, что наши коллеги и зрители не будут сопровождать смачные удары Рэшфорда и компании междометием «Ух!», а то напишут ещё и о повсеместном расизме.Чемпионат мира в России уже успел приобрести характерные черты, отличающие его от других турниров. Это и пустые места на самых дорогих секторах, и незабитые пенальти, и красивые голы со штрафных, и очень тяжёлая игра фаворитов. Только сборная России выиграла свой матч без борьбы, а из топовых команд просто выиграла только Франция, что должно насторожить бельгийцев и англичан, которым все предрекают выход из группы на классе.