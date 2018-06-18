Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|88
|Политика и события в стране и мире
|4675
|Mузыка
|5728
|КБ-Гостевая
|26756
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119650
|Зенит
|104690
|кто чо любит пажрать?
|3200
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
11:27
Харри Кейн: для меня честь выходить на поле с капитанской повязкой в городе с такой историей (3)
Харри Кейн: для меня честь выходить на поле с капитанской повязкой в городе с такой историей (3)
11:15
Маскировка Кореи, водка Панамы и английские журналисты в Волгограде. Интриги пятого дня чемпионата мира (2)
Маскировка Кореи, водка Панамы и английские журналисты в Волгограде. Интриги пятого дня чемпионата мира (2)
11:03
ЦСКА начал подготовку к сезону (5)
ЦСКА начал подготовку к сезону (5)
Вчера, 23:44
Кокорин и Маммана тренировались индивидуально на первой тренировке под руководством Семака (1)
Кокорин и Маммана тренировались индивидуально на первой тренировке под руководством Семака (1)
Вчера, 23:26
Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака" (4)
Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака" (4)
Вчера, 23:16
Рафаэль Маркес подвинул Игнашевича на 5-е место в списке самых возрастных игроков ЧМ (2)
Рафаэль Маркес подвинул Игнашевича на 5-е место в списке самых возрастных игроков ЧМ (2)
Вчера, 23:02
Сергей Овчинников: мне система видеоповторов не нравится (1)
Сергей Овчинников: мне система видеоповторов не нравится (1)
Вчера, 22:58
Лучший игрок мира в матче против Швейцарии (7)
Лучший игрок мира в матче против Швейцарии (7)
Вчера, 22:56
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (17)
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (17)
Вчера, 22:53
Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей (7)
Валерий Карпин: будем надеяться что и на «Ростов» будет ходить по 43 тысячи зрителей (7)
Вчера, 22:22
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (10)
Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (10)
Вчера, 22:08
Джефферсон Фарфан: спасибо Семину, он сделал меня сильнее (1)
Джефферсон Фарфан: спасибо Семину, он сделал меня сильнее (1)
Вчера, 22:05
Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение (2)
Из-за прыжков после гола сборной Мексики немцам в Мехико зафиксировали землетрясение (2)
Вчера, 21:03
Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией (7)
Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией (7)
Вчера, 20:50
Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для нас (6)
Йоахим Лев: мы разочарованы поражением, это непривычно для нас (6)
Вчера, 20:17
Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут (9)
Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут (9)
Вчера, 20:01
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Египтом (1)
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Египтом (1)
Вчера, 19:51
Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию (42)
Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию (42)
Вчера, 19:48
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Вчера, 19:46
Александар Коларов: игра со Швейцарией покажет, чего мы стоим (1)
Александар Коларов: игра со Швейцарией покажет, чего мы стоим (1)
Вчера, 19:15
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Вчера, 19:02
Ростовский губернатор планирует болеть за сборную Швейцарии в матче ЧМ-2018 с бразильцам
Ростовский губернатор планирует болеть за сборную Швейцарии в матче ЧМ-2018 с бразильцам
Маскировка Кореи, водка Панамы и английские журналисты в Волгограде. Интриги пятого дня чемпионата мира
На чемпионате мира остаётся всё меньше не стартовавших сборных и стадионов: сегодня турнир откроется в Нижнем Новгороде и Волгограде, а на олимпийский стадион в Сочи пожалуют звёздные бельгийцы и панамцы с самым тяжёлым игроком чемпионата. Rusfootball.info предвкушает матчи понедельника.
Сколько зрителей придёт на стадион «Нижний Новгород»?
На чемпионате мира постепенно наступают те матчи, которые так задолбают нас на последующих чемпионатах мира. Бредовая решение ФИФА расширить главный турнир до 48 команд приведёт к увеличению количества игр, вызывающих интерес только в странах-участницах. Объективно вывеска Швеция-Корея без Златана не обещает зрелищного футбола, однако группа F вчера уже обманула прозаичные ожидания победой мексиканцев над Германией.
Однако ожидать полного стадиона в понедельник в 15 часов на матче Швеция-Корея всё же не приходится. Хорошо, если пустовать будут только самые дорогие сектора, как в Самаре и Казани. Есть надежда на эффект новизны – в Нижнем Новгороде чемпионат мира стартует только сегодня. В продаже утром перед матчем оставались только билеты двух самых дорогих категорий.
Сработает ли корейская маскировка?
Корейцы сами шутят, что для европейцев они все на одно лицо. Но, по словам главного тренера команды Син Тхэ Ена, на этом сборная Кореи в попытках запутать соперников не останавливается: «У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию»
Не очень понимаю, где и как на форме корейцев будут размещаться 4 номера, но ведь и целью всей этой затеи было запутать нас. Стало быть, план корейцев пока работает. Кстати, у них ещё и фамилии на футболках не пишутся.
Сколько забьёт Бельгия?
Станислав Черчесов заставил, по крайней мере, до матча с Египтом замолкнуть критиков его состава. А вот Йоахим Лёв, как считают аналитики, уже сейчас поплатился за невызов Лероя Сане отсутствием ширины в атаке. К какому лагерю примкнёт Роберто Мартинес, положившийся в центре поля на Витселя и Де Брёйне и оставивший вне турнира Раджу Наингголана?
При всём уважении к Панаме, пока не похоже, что Бельгия повторит судьбу Германии, Бразилии, Аргентины или хотя бы Франции. Должен же хоть кто-то из фаворитов стартовать уверенно! В товарищеских матчах схема Мартинеса работала круто: да, не забили Португалии, но Египет победили 3:0, а Коста-Рику 4:1. Очевидно, Панама по уровню ближе к разгромленным командам, чем к чемпионам Европы.
Попробует ли водку тренер Панамы?
Эрнан Дарио Гомес понимает положение своей команды, поэтому позволяет себе заявлять, что в случае выхода команды из группы выпьет две бутылки водки. Правда, тренер добавил, что это шутка, он ведь профессионал. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а за стопочку, если Панама отберёт очки у Бельгии, Гомеса никто не осудит.
Сколько недостатков английские журналисты найдут в Волгограде?
Я далеко не адепт секты свидетелей программ федеральных каналов о мировом заговоре, но упоротые британские политики и журналисты ничем не лучше наших, разве что отдыхают и отправляют детей учиться они не в ненавистную Россию. Гарри Линекер даже за нейтральные высказывания о России подвергается критике, а уж Робби Уильямса довели до того, что он показал фак в камеру во время выступления на церемонии открытия.
Нет сомнений, что британские журналисты не упустят возможности раскритиковать нашу организацию, города и стадионы. Тем более что играть англичанам выпало не в самых обсустроенных российских городах: начнут в Волгограде, затем отправятся в Нижний Новгород и Калининград. Если хочешь найти негатив – найдёшь. Остаётся надеяться, что наши коллеги и зрители не будут сопровождать смачные удары Рэшфорда и компании междометием «Ух!», а то напишут ещё и о повсеместном расизме.
Какой из трендов чемпионата мира продолжится?
Чемпионат мира в России уже успел приобрести характерные черты, отличающие его от других турниров. Это и пустые места на самых дорогих секторах, и незабитые пенальти, и красивые голы со штрафных, и очень тяжёлая игра фаворитов. Только сборная России выиграла свой матч без борьбы, а из топовых команд просто выиграла только Франция, что должно насторожить бельгийцев и англичан, которым все предрекают выход из группы на классе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сколько зрителей придёт на стадион «Нижний Новгород»?
На чемпионате мира постепенно наступают те матчи, которые так задолбают нас на последующих чемпионатах мира. Бредовая решение ФИФА расширить главный турнир до 48 команд приведёт к увеличению количества игр, вызывающих интерес только в странах-участницах. Объективно вывеска Швеция-Корея без Златана не обещает зрелищного футбола, однако группа F вчера уже обманула прозаичные ожидания победой мексиканцев над Германией.
Однако ожидать полного стадиона в понедельник в 15 часов на матче Швеция-Корея всё же не приходится. Хорошо, если пустовать будут только самые дорогие сектора, как в Самаре и Казани. Есть надежда на эффект новизны – в Нижнем Новгороде чемпионат мира стартует только сегодня. В продаже утром перед матчем оставались только билеты двух самых дорогих категорий.
Сработает ли корейская маскировка?
Корейцы сами шутят, что для европейцев они все на одно лицо. Но, по словам главного тренера команды Син Тхэ Ена, на этом сборная Кореи в попытках запутать соперников не останавливается: «У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию»
Не очень понимаю, где и как на форме корейцев будут размещаться 4 номера, но ведь и целью всей этой затеи было запутать нас. Стало быть, план корейцев пока работает. Кстати, у них ещё и фамилии на футболках не пишутся.
Сколько забьёт Бельгия?
Станислав Черчесов заставил, по крайней мере, до матча с Египтом замолкнуть критиков его состава. А вот Йоахим Лёв, как считают аналитики, уже сейчас поплатился за невызов Лероя Сане отсутствием ширины в атаке. К какому лагерю примкнёт Роберто Мартинес, положившийся в центре поля на Витселя и Де Брёйне и оставивший вне турнира Раджу Наингголана?
При всём уважении к Панаме, пока не похоже, что Бельгия повторит судьбу Германии, Бразилии, Аргентины или хотя бы Франции. Должен же хоть кто-то из фаворитов стартовать уверенно! В товарищеских матчах схема Мартинеса работала круто: да, не забили Португалии, но Египет победили 3:0, а Коста-Рику 4:1. Очевидно, Панама по уровню ближе к разгромленным командам, чем к чемпионам Европы.
Попробует ли водку тренер Панамы?
Эрнан Дарио Гомес понимает положение своей команды, поэтому позволяет себе заявлять, что в случае выхода команды из группы выпьет две бутылки водки. Правда, тренер добавил, что это шутка, он ведь профессионал. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а за стопочку, если Панама отберёт очки у Бельгии, Гомеса никто не осудит.
Сколько недостатков английские журналисты найдут в Волгограде?
Я далеко не адепт секты свидетелей программ федеральных каналов о мировом заговоре, но упоротые британские политики и журналисты ничем не лучше наших, разве что отдыхают и отправляют детей учиться они не в ненавистную Россию. Гарри Линекер даже за нейтральные высказывания о России подвергается критике, а уж Робби Уильямса довели до того, что он показал фак в камеру во время выступления на церемонии открытия.
Нет сомнений, что британские журналисты не упустят возможности раскритиковать нашу организацию, города и стадионы. Тем более что играть англичанам выпало не в самых обсустроенных российских городах: начнут в Волгограде, затем отправятся в Нижний Новгород и Калининград. Если хочешь найти негатив – найдёшь. Остаётся надеяться, что наши коллеги и зрители не будут сопровождать смачные удары Рэшфорда и компании междометием «Ух!», а то напишут ещё и о повсеместном расизме.
Какой из трендов чемпионата мира продолжится?
Чемпионат мира в России уже успел приобрести характерные черты, отличающие его от других турниров. Это и пустые места на самых дорогих секторах, и незабитые пенальти, и красивые голы со штрафных, и очень тяжёлая игра фаворитов. Только сборная России выиграла свой матч без борьбы, а из топовых команд просто выиграла только Франция, что должно насторожить бельгийцев и англичан, которым все предрекают выход из группы на классе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.