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Чичарито: мы полны решимости дойти до финала ЧМ!

Нападающий сборной Мексики Чичарито рассказал о целях сборной Мексики на ЧМ-2018.

"Мы приехали на этот мундиаль в разгар огромной шумихи, негативной, занудной, тяжелой. Сейчас все будет наоборот, но в конце концов мы хотим относиться к этому как к шумихе.

По крайней мере я хочу занять очень объективную и спокойную позицию: наша главная цель — выйти в финал чемпионата мира. И мы полны решимости добиться этой цели!" - цитирует Чичарито Russia Today

Теги: Чичарито Сборная Мексики
Сегодня, 12:44
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чичарито, если у тебя в штрафной будет "холодная" голова. В остальном все у вас нормально.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
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