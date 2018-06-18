Матч Германия – Мексика посетили 78 тысяч зрителей

Посещаемость вчерашнего матча сборных Германии и Мексики составила 78 011 зрителей.Это второй аншлаг в "Лужниках" на чемпионате мира. Ранее полные трибуны собрались на матче сборных России и Саудовской Аравии (78 011 зрителей).