Станислав Черчесов: подготовка к Египту идет полным ходом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился секретами подготовки к матчу со сборной Египта.- Подготовка идет полным ходом. Выполняем всю запланированную работу. Сегодня проведем предыгровую тренировку, особое внимание уделим стандартам.- Ну мы как и перед первой игрой, наигрываем все варианты, у нас есть еще время принять решение. От первой игры ничего здесь не зависит, у нас будет другой соперник.- Мы изучаем соперника всегда, но мы играем не против одного игрока, а против команды. У нас есть понимание как сдержать Салаха.