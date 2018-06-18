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Станислав Черчесов: подготовка к Египту идет полным ходом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился секретами подготовки к матчу со сборной Египта.

- Подготовка идет полным ходом. Выполняем всю запланированную работу. Сегодня проведем предыгровую тренировку, особое внимание уделим стандартам.

- Вы приняли решение кто сыграет смолов или дзюба?

- Ну мы как и перед первой игрой, наигрываем все варианты, у нас есть еще время принять решение. От первой игры ничего здесь не зависит, у нас будет другой соперник.

- Против Саллаха будет какая-нибудь спец стратегия?

- Мы изучаем соперника всегда, но мы играем не против одного игрока, а против команды. У нас есть понимание как сдержать Салаха.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:26
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