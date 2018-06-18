Игорь Акинфеев: настроение отличное, завтра будет хороший матч

Игорь Акинфеев на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча со сборной Египта.- Работаем по плану. Настроение отличное. Жду от завтрашнего матча положительного результата.- Я буду говорить только о своей команде, у нас есть свои задачи. Выделять отдельных игроков неправильно, у них есть еще 20 футболистов высокого уровня.- Я знаю что много нареканий было на мяч. Но здесь остается только не давать забивать его в свои ворота. А так - мяч как мяч.