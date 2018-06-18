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Игорь Акинфеев: настроение отличное, завтра будет хороший матч

Игорь Акинфеев на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча со сборной Египта.

- Работаем по плану. Настроение отличное. Жду от завтрашнего матча положительного результата.

- В этом матче, с большой долей вероятности, сыграет Салах, представляет ли он главную опасность для наших ворот?


- Я буду говорить только о своей команде, у нас есть свои задачи. Выделять отдельных игроков неправильно, у них есть еще 20 футболистов высокого уровня.

- С точки зрения вратаря, как вам мяч Чемпионата мира? К нему много вопросов со стороны экспертов.

- Я знаю что много нареканий было на мяч. Но здесь остается только не давать забивать его в свои ворота. А так - мяч как мяч.

Rusfootball.info
Теги: Акинфеев
Сегодня, 13:37
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№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи нам, Игореха!



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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: анд самара (Сегодня, 14:06) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Жена ни когда не смотрела футбол, вообще никогда.С саудитами смотрела,завтра пусть попробует не смотреть
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Надо посильнее поругать сборную...Перед матчем с саудами, крепко поругали и 5:0
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Что уже начал расслабляться?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Другие игры показали, что даже выдающийся игрок не способен решить исход матча. Только Ронадлу подпортил эту статистику.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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