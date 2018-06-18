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Даниэль Колиндрес: мы понимаем, что от нас ждут более атакующей игры

Футболисты сборной Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры на чемпионате мира в России. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник костариканцев Даниэль Колиндрес.

"Сейчас для нас важно не потерять уверенность в себе, ведь мы провели неплохой матч вчера, но это не дало никакого результата. Возможно, в следующем матче с бразильцами нам будет проще, так как в игре с явным фаворитом давление на нас будет меньше. Мы все понимаем, что от нас ждут более атакующего футбола", - добавил он.
Сегодня, 17:07
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