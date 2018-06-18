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Бельгия - Панама: оглашены составы команд

Стали известны составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового турнира чемпионата мира-2018.

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель, Карраско - Мертенс, Лукаку, Э. Азар.

Панама: Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас, Купер, Годой, Х. Родригес - Б. Перес.
Теги: Сборная Бельгии сборная Панамы
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи Панаме!!! Люблю сюрпризы и сенсации.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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