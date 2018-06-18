Бельгия - Панама: оглашены составы команд

Стали известны составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового турнира чемпионата мира-2018.: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель, Карраско - Мертенс, Лукаку, Э. Азар.Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас, Купер, Годой, Х. Родригес - Б. Перес.