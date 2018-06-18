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Более 9 тысяч болельщиков из Дании и Австралии прибудут в Самару

Более 9 тыс. болельщиков из Дании и Австралии посетят Самару перед матчем сборных этих стран, который пройдет 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в департаменте туризма Самарской области.

Встреча группового этапа чемпионата мира состоится на "Самара-Арене".

"Ожидается около 7,5 тыс. болельщиков из Австралии и порядка 1,8 тыс. из Дании. Загрузка самарских гостиниц в настоящее время составляет примерно 60%", - сообщили в департаменте.
Сегодня, 17:15
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