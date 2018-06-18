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Макото Хасэбэ: сборная Японии находится в прекрасной форме

Капитан сборной Японии Макото Хасэбэ заявил, что команда в отличной форме подошла к чемпионату мира в России и постарается выступить на турнире единым коллективом.

"Мы в прекрасной форме, и надеюсь, что мы будем одним коллективом на поле. Постараемся выступить единым фронтом. Мы убеждены, что нам это удастся. У нас сменился тренер, команда выстраивалась заново, но мы подготовились к завтрашнему матчу. Колумбия - прекрасно организованная команда. Завтра для нас будет непростой матч. Не могу сказать, какие точно у соперника слабые стороны. Это универсальная команда. Но если бы я знал слабости колумбийцев, я бы о них не сказал. Условия для тренировок у нас были хорошими, мы рады, что все было так гладко и замечательно организовано, что помогло нам качественно подготовиться к чемпионату мира", - цитирует Хасэбэ "Р-Спорт".
Теги: Сборная Японии
Сегодня, 17:29
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№1 Написал: SMG Москва (Сегодня, 17:37) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Поздно. Вас уже шведы обыграли)


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Вперёд, гусары.....
Регистрация: 3.09.2008 [жалоба]
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