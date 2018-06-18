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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Макото Хасэбэ: сборная Японии находится в прекрасной форме
Капитан сборной Японии Макото Хасэбэ заявил, что команда в отличной форме подошла к чемпионату мира в России и постарается выступить на турнире единым коллективом.
"Мы в прекрасной форме, и надеюсь, что мы будем одним коллективом на поле. Постараемся выступить единым фронтом. Мы убеждены, что нам это удастся. У нас сменился тренер, команда выстраивалась заново, но мы подготовились к завтрашнему матчу. Колумбия - прекрасно организованная команда. Завтра для нас будет непростой матч. Не могу сказать, какие точно у соперника слабые стороны. Это универсальная команда. Но если бы я знал слабости колумбийцев, я бы о них не сказал. Условия для тренировок у нас были хорошими, мы рады, что все было так гладко и замечательно организовано, что помогло нам качественно подготовиться к чемпионату мира", - цитирует Хасэбэ "Р-Спорт".
"Мы в прекрасной форме, и надеюсь, что мы будем одним коллективом на поле. Постараемся выступить единым фронтом. Мы убеждены, что нам это удастся. У нас сменился тренер, команда выстраивалась заново, но мы подготовились к завтрашнему матчу. Колумбия - прекрасно организованная команда. Завтра для нас будет непростой матч. Не могу сказать, какие точно у соперника слабые стороны. Это универсальная команда. Но если бы я знал слабости колумбийцев, я бы о них не сказал. Условия для тренировок у нас были хорошими, мы рады, что все было так гладко и замечательно организовано, что помогло нам качественно подготовиться к чемпионату мира", - цитирует Хасэбэ "Р-Спорт".
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