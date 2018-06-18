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Вадим Евсеев: я уже забрал трудовую книжку из "Амкара"

Экс-главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев, под руководством которого пермяки сохранили прописку в премьер-лиге, не знал, что клуб прекращает свое существование.

– Вы, как бывший главный тренер, знали, что клуб закрывается?

– Вы правильно сказали, что бывший. Мой контракт истек 31 мая, я уже забрал трудовую книжку. Какие ко мне могут быть вопросы?

– Новое место работы нашли?

– Пока не нашел.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Евсеев Амкар
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