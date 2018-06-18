Вадим Евсеев: я уже забрал трудовую книжку из "Амкара"

Экс-главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев, под руководством которого пермяки сохранили прописку в премьер-лиге, не знал, что клуб прекращает свое существование.– Вы правильно сказали, что бывший. Мой контракт истек 31 мая, я уже забрал трудовую книжку. Какие ко мне могут быть вопросы?– Пока не нашел.В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0).