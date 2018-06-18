Жозе Моуринью: даже если Исландия будет вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что сборная Исландии не испытывает лишнего давления на чемпионате мира.– Это особенная страна. Я думаю, они все расслаблены и не чувствуют давления. Они просто рады, что представляют Исландию, и горды выступать на мундиале. Даже если они будут вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать. Для них любой результат –это успех. Если они выиграют, то вернутся домой героями. Это дух настоящего футбола.– Я думаю, что это возможно, несмотря на мои прогнозы. Я не предсказал им выход в плей-офф. Что касается Аргентины, им необходимо побеждать в оставшихся встречах.