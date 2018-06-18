Эктор Купер: мы обязательно должны выигрывать у России. И мы сделаем это!

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал подготовку своей команды к матчу со сборной России."Мы хорошо подготовились. Я не буду раскрывать секреты, но мы проанализировали игру сборной России и знаем как играть против них. Мы обязательно должны выигрывать у России. И мы полны решимости сделать это!", - сказал Купер.