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Эктор Купер: мы обязательно должны выигрывать у России. И мы сделаем это!

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал подготовку своей команды к матчу со сборной России.

"Мы хорошо подготовились. Я не буду раскрывать секреты, но мы проанализировали игру сборной России и знаем как играть против них. Мы обязательно должны выигрывать у России. И мы полны решимости сделать это!", - сказал Купер.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 19:11
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23
(2)
№23 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 20:51) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Египтянам удачи и блистательной победы. Надеюсь, что такого откровенного договорняка, как на матче-открытии этого говнотурнира не будет.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№22 Написал: Faraon (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (4)

Ещё один любитель автобусного футбола,Головин разберёт вас на запчасти и уедет в Барсу,а Сухарян не сделает ни одного ляпа и его наконец то купит МЮ))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: MakSIMus (Сегодня, 20:34) #
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  •  (5)

Автор ты вообще статью читаешь? Нафига каверкать оригинальные слова тренера и писать отсебятину в заголовке
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№20 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Cotiche2
Мало того Кот был эсэсовцем.

Видели.

Цитата: tantara002
Какой ты пессимист , Сурожа

Приверженец философского течения "днищеанство" smile


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№19 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Blessing
дна надежда, на мифические родные стены.

Какой ты пессимист , Сурожа


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№18 Написал: Cotiche2 (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сунул Цзы
В 41 он вполне мог вообше оказаться в супе в тех краях.

Конечно, кот был старостой . Мало того Кот был эсэсовцем.
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (1)

Мне немного страшно
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
О, новый кот, а с тем что стало? Сдох?

smile
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№15 Написал: Cotiche2 (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Одна надежда, на мифические родные стены.

Самое грустное что под реальную поддержку вписываются лысые гандоны, сэр.
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну, чтож, чувачок хочет сборную России тюрбанами закидать...
впринципе, у нашей сборной появляются шансы..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Настораживает что Россия в ответственных матчах постоянно проигрывает на ЧМ.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: T 34
А может и в бункере,сам себе в висок выстрелит.

Врядли. Запитера как не верти, у него со всех сторон - жопа. А от выстрела в жопу обычно не умирают


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Да выиграют, у нас ни одного козыря, ни игры, ни защиты, ни мастерства, только мотивация. А самое страшное, наши по жизни закомплексованы, изначально считают себя слабее, а с этим не выиграешь никогда. Но все это меркнет перед отстойным тренерским штабом. Для наших ничья за неслыханное счастье будет.
Одна надежда, на мифические родные стены.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сунул Цзы
Цитата: T 34
Цитата: Cotiche2
Кот только будет рад. Уж постарайтесь натянуть, господа )гандон - на лысый череп. Скрестим лапы ради будущего.

Такие как ты ,в 41 ,тоже были не на той стороне!

В 41 он вполне мог вообше оказаться в супе в тех краях... Хотя и сейчас может закончить жизнь в виде шаурмы

А может и в бункере,сам себе в висок выстрелит. Не вынесет позора,после победы России!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: T 34
Цитата: Cotiche2
Кот только будет рад. Уж постарайтесь натянуть, господа )гандон - на лысый череп. Скрестим лапы ради будущего.

Такие как ты ,в 41 ,тоже были не на той стороне!

В 41 он вполне мог вообше оказаться в супе в тех краях... Хотя и сейчас может закончить жизнь в виде шаурмы


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Cotiche2
Кот только будет рад. Уж постарайтесь натянуть, господа )гандон - на лысый череп. Скрестим лапы ради будущего.

Такие как ты ,в 41 ,тоже были не на той стороне!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
О, новый кот, а с тем что стало? Сдох?

Отравился тунцом joy


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Cotiche2 (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
О, новый кот, а с тем что стало? Сдох?

Добрые люди, сэр. Дело не в этом. Кот же не идиот. Отлично видит, что лысые людишки приперлись погреть свои потные лапы на чужой беде. Если кот не прав ) . Что навряд ли
---
Кот жив
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Angelsh (Сегодня, 19:25) #
  • -4
  •  (8)
online

И ведь выиграют же.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Матч покажет.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
О, новый кот, а с тем что стало? Сдох?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:17) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
На каждую вашу хитрость сборная России ответит непредсказуемой глупостью
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Cotiche2 (Сегодня, 19:15) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кот только будет рад. Уж постарайтесь натянуть, господа )гандон - на лысый череп. Скрестим лапы ради будущего.
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
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