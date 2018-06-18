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Ростов-на-Дону Ахмат
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Эктор Купер: здорово, если вся сборная России сосредоточена на Салахе - ведь у нас есть еще десять отличных игроков
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед матчем со сборной России.
- Как вы подготовились, как вы ожидаете от игры с Россией?
- Я не буду раскрывать все секреты, мы проанализировали игру сборной России. Мы обязательно должны выигрывать в этом матче. И мы полны решимости это сделать!
- Команда Черчесова часто играет с длинными диагональными передачами. Что команда Египта противопоставит этим диагоналям?
- В последних матчах у нас как раз были проблемы с диагоналями за спину. И мы уделили этому много времени при подготовке
- К себя чувствует Салах? Черчесов сказал что знает как его остановить.
- У каждого тренера есть своя стратегия. Здорово, если они сосредоточатся лишь на Салахе, ведь у нас есть еще 10 отличных игроков. Можно его остановить или нет? У разных тренеров свои подходы. Салах готов играть, но мы еще сегодня проверим его готовность.
- Египетская команда играет, преимущественно, в оборонительный футбол, вы сможете отказаться от защитной игры в этом матче?
- Может я повторяюсь, но чем более серьезное соревнование вам предстоит, тем больше от вас требуется. Может быть в этих условиях сама жизнь нас заставить идти вперед.
- Вы сказали что 25 лет работаете тренером, Салах самый талантливый игрок с которым вы работали?
- Он один из лучших игроков мира, это большая честь работать с ним, он скромен, он всегда играет на команду. он очень важен для нас.
Если мы играем без него - мы чувствуем что его нет. Я надеюсь что он завтра будет играть.
- Салах очень важный игрок, но есть и политические аспекты, как вы решаете эти моменты?
- Я тренер Салаха в сборной Египта, если вы говорите о политике - то я сосредоточен на своей команде. Точка
- Вы не жалеете, что еще не взяли одного нападающего?
- У меня нет возможности жалеть о чем то. Задним числом мы все гении. Я не жалею ни о чем.
- Как насчет сюрпризов на этом ЧМ?
- Это все таки ЧМ а не какое-то товарищеское соревнование. Мне кажется что команды выравниваются. Мы должны забыть что все предсказуемо на ЧМ. Футбол не может меня удивить такими сюрпризами. Когда слабая команда может обыграть сильную.
- Как вы подготовились, как вы ожидаете от игры с Россией?
- Я не буду раскрывать все секреты, мы проанализировали игру сборной России. Мы обязательно должны выигрывать в этом матче. И мы полны решимости это сделать!
- Команда Черчесова часто играет с длинными диагональными передачами. Что команда Египта противопоставит этим диагоналям?
- В последних матчах у нас как раз были проблемы с диагоналями за спину. И мы уделили этому много времени при подготовке
- К себя чувствует Салах? Черчесов сказал что знает как его остановить.
- У каждого тренера есть своя стратегия. Здорово, если они сосредоточатся лишь на Салахе, ведь у нас есть еще 10 отличных игроков. Можно его остановить или нет? У разных тренеров свои подходы. Салах готов играть, но мы еще сегодня проверим его готовность.
- Египетская команда играет, преимущественно, в оборонительный футбол, вы сможете отказаться от защитной игры в этом матче?
- Может я повторяюсь, но чем более серьезное соревнование вам предстоит, тем больше от вас требуется. Может быть в этих условиях сама жизнь нас заставить идти вперед.
- Вы сказали что 25 лет работаете тренером, Салах самый талантливый игрок с которым вы работали?
- Он один из лучших игроков мира, это большая честь работать с ним, он скромен, он всегда играет на команду. он очень важен для нас.
Если мы играем без него - мы чувствуем что его нет. Я надеюсь что он завтра будет играть.
- Салах очень важный игрок, но есть и политические аспекты, как вы решаете эти моменты?
- Я тренер Салаха в сборной Египта, если вы говорите о политике - то я сосредоточен на своей команде. Точка
- Вы не жалеете, что еще не взяли одного нападающего?
- У меня нет возможности жалеть о чем то. Задним числом мы все гении. Я не жалею ни о чем.
- Как насчет сюрпризов на этом ЧМ?
- Это все таки ЧМ а не какое-то товарищеское соревнование. Мне кажется что команды выравниваются. Мы должны забыть что все предсказуемо на ЧМ. Футбол не может меня удивить такими сюрпризами. Когда слабая команда может обыграть сильную.
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