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Бельгия справилась с Панамой во втором тайме

В первом матче группы G сборная Бельгии забила три безответных мяча в ворота сборной Панамы во втором тайме.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 1-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Бельгия – Панама 3:0

Голы: Мертенс, 47, Лукаку, 69, Лукаку, 75

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель (Шадли, 90), Карраско (Дембеле, 74) - Мертенс (Т. Азар, 83), Лукаку, Э. Азар.

Панама: Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас (Торрес, 63), Купер, Годой, Х. Родригес (Диас, 63) - Б. Перес (Техада, 73).
Теги: Сборная Бельгии сборная Панамы
Сегодня, 19:54
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4
(1)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бельгия это тёмная лошадка,их футбол приятно смотреть
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)
online

Бельгия показала,наверное,самый интересный,
на данный момент,футбол!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 20:00) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это не панама, это шляпа какая-то


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бельгия понравилась
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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