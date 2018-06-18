Бельгия справилась с Панамой во втором тайме

В первом матче группы G сборная Бельгии забила три безответных мяча в ворота сборной Панамы во втором тайме.Чемпионат мира-2018Группа G. 1-й турСтадион: Фишт (Сочи, Россия)Мертенс, 47, Лукаку, 69, Лукаку, 75Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель (Шадли, 90), Карраско (Дембеле, 74) - Мертенс (Т. Азар, 83), Лукаку, Э. Азар.Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас (Торрес, 63), Купер, Годой, Х. Родригес (Диас, 63) - Б. Перес (Техада, 73).