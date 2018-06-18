Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4725
Зенит 104692
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 91
кто чо любит пажрать? 3202
КБ-Гостевая 26757
Ситуация на юго-востоке Украины 119651
Mузыка 5728
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Дмитрий Дибров: "Ростов" бы вынес вчерашнюю Бразилию со счетом 6:0!

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался сильно разочарован игрой бразильцев в матче со Швейцарией (1:1).

"Это не те бразильцы. Послушайте, я видел Бразилию 1960-х годов и видел великую Бразилию 1970-х. Я даже видел великую Бразилию 1980-х. Их подменили! Это — не Бразилия. Думаю, что наш местный "Ростов" вынес бы эту сборную Бразилии со счетом 6:0! Это не сборная Бразилии!" - сказал Дибров.

Sport24
Теги: Сборная Бразилии Ростов
Сегодня, 20:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Virgil Cane
ДМИТРИЙ ДИБРОВ: "РОСТОВ" БЫ ВЫНЕС ВЧЕРАШНЮЮ БРАЗИЛИЮ СО СЧЕТОМ 6:0!

Охранники бы вынесли вчерашнего Диброва из бара уже в 6:00 вечера!


скорее, они просто не пустили бы его в бар в таком состоянии.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Одиссей
Зачем публиковать заскоки разных идиотов? persevere

Для разнообразия и задать пистёж на форуме!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Зачем публиковать заскоки разных идиотов? persevere
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
ДМИТРИЙ ДИБРОВ: "РОСТОВ" БЫ ВЫНЕС ВЧЕРАШНЮЮ БРАЗИЛИЮ СО СЧЕТОМ 6:0!

Охранники бы вынесли вчерашнего Диброва из бара уже в 6:00 вечера!


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (1)
online

идиотов всегда хватало. Откуда только берутся....


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно как переобуется это глорье после следующих игр,один уже обещал за Тосно болеть,а теперь кричит что Симаг это будущее зенита)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен.
Калачев одним взглядом бы Неймара похоронил.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
дурень smile
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: romazab romazab (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ой олень ты


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
и тут патриотов понесло...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.