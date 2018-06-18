Дмитрий Дибров: "Ростов" бы вынес вчерашнюю Бразилию со счетом 6:0!

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался сильно разочарован игрой бразильцев в матче со Швейцарией (1:1)."Это не те бразильцы. Послушайте, я видел Бразилию 1960-х годов и видел великую Бразилию 1970-х. Я даже видел великую Бразилию 1980-х. Их подменили! Это — не Бразилия. Думаю, что наш местный "Ростов" вынес бы эту сборную Бразилии со счетом 6:0! Это не сборная Бразилии!" - сказал Дибров.