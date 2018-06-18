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Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча Бельгия - Панама

Нападающий сборной бельгии Ромелу Лукаку был назван лучшим футболистом в матче между Бельгией и Панамой.

В этой встрече сборная Бельгия разгромила сборную Панамы, а сам Лукаку оформил дубль во втором тайме.

FIFA
Теги: Сборная Бельгии сборная Панамы
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