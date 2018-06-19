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Сергей Кирьяков: думаю, мы победим сборную Египта со счетом 2:1
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от первых дней чемпионата мира, рассказал о своих ожиданиях от встречи дружины Станислава Черчесова с египтянами, а также прокомментировал неожиданные результаты в матчах с участием фаворитов турнира.
- Что касается сенсаций в некоторых матчах, то думаю, топ-команды — не все, но большинство - испытывают определенные проблемы с плотной обороной соперника, - отметил Кирьяков. - Понятно, что сборные, играющие против фаворитов, основательно их изучают и выбирают оборонительную тактику с быстрыми забеганиями в атаку. Если в этих сборных есть в наличии шустрые игроки, которые могут использовать свободные зоны и быстро туда бежать,у них более-менее складывается. У кого таких футболистов нет, они просто играют от обороны все 90 минут на своей половине поля и, может быть, только какие-то стандартные ситуации используют: подходы к воротам фаворитов, угловые, штрафные... Плюс южноамериканские команды — Аргентина и Бразилия — немного вальяжно вкатываются в этот чемпионат. В то же время их соперники прыгнули выше головы, показали характер, силу воли. Конечно, сейчас на одной ноге никого не обыграешь. Поэтому и такие результаты и такие сюрпризы от Мексики, Исландии, Швейцарии. Мы видели, что и такими приемами в первом тайме достаточно успешно пользовалась и команда Панамы, пока бельгийцы не забили удачный гол, который все это перечеркнул, и уже нужно было менять по ходу игры тактику. Для сборной Германии неудача в игре с мексиканцами - больше сложившаяся ситуация, плюс определенная степень невезения. Моментов у немецкой команды было предостаточно, реализуй она хоть один эпизод — все могло бы для мексиканской сборной плачевно закончиться. Но мексиканцы выстояли, молодцы. Однако думаю, сборная Германии все поставит на свои места уже во втором матче.
- Сборная России во вторник сыграет второй матч турнира, в котором ей будет противостоять команда Египта. Несколько дней назад дружина Станислава Черчесова не оставила шанса команде Саудовской Аравии — 5:0. Да, уровень соперника не позволяет говорить о суперуспехе. И все же у болельщиков, казалось, была эйфория. Нет опасений, что ликования по поводу крупной победы после игры с египтянами могут смениться на противоположные настроения?
- Я рассчитываю на наших ребят, которые не должны впасть в эйфорию и должны объективно оценивать себя и соперников. Вряд ли кто-то из них сейчас думает, что вот, мол, обыграли 5:0, и образно говоря, каток
поедет дальше. Конечно, сейчас уже будет соперник совсем другого уровня. Команда, которая после первой игры прижата к стенке и для которой этот матч - матч жизни и смерти. Это команда, которой надо выложиться больше чем на сто процентов, и команда, в которую вернулся один из лучших футболистов мира на данный момент — Салах. Эти факторы нужно учитывать. С первых минут нас ждет непростой матч. Наверное, после этой игры можно будет делать выводы по поводу того, как мы будем смотреться на фоне более сильного соперника.
- Какого результата ожидаете от этой игры?
- Все мы будем очень болеть за нашу команду. Конечно, хотелось бы увидеть положительный результат. Тем более что после 5:0 все ждут победы. Думаю, что все-таки этот крупный счет в психологическом плане должен нас немного подстегнуть. Все-таки камень с плеч сейчас упал. После доли критики, которая вылилась на игроков и тренерский штаб, сейчас они немного перевели дух, и этот позитивный фон должен благоприятно сказаться на действиях наших ребят, придать им уверенности, доказать, что они могут играть в футбол. Надеюсь на уверенную игру в обороне. Думаю, что мы победим 2:1.
- Что касается сенсаций в некоторых матчах, то думаю, топ-команды — не все, но большинство - испытывают определенные проблемы с плотной обороной соперника, - отметил Кирьяков. - Понятно, что сборные, играющие против фаворитов, основательно их изучают и выбирают оборонительную тактику с быстрыми забеганиями в атаку. Если в этих сборных есть в наличии шустрые игроки, которые могут использовать свободные зоны и быстро туда бежать,у них более-менее складывается. У кого таких футболистов нет, они просто играют от обороны все 90 минут на своей половине поля и, может быть, только какие-то стандартные ситуации используют: подходы к воротам фаворитов, угловые, штрафные... Плюс южноамериканские команды — Аргентина и Бразилия — немного вальяжно вкатываются в этот чемпионат. В то же время их соперники прыгнули выше головы, показали характер, силу воли. Конечно, сейчас на одной ноге никого не обыграешь. Поэтому и такие результаты и такие сюрпризы от Мексики, Исландии, Швейцарии. Мы видели, что и такими приемами в первом тайме достаточно успешно пользовалась и команда Панамы, пока бельгийцы не забили удачный гол, который все это перечеркнул, и уже нужно было менять по ходу игры тактику. Для сборной Германии неудача в игре с мексиканцами - больше сложившаяся ситуация, плюс определенная степень невезения. Моментов у немецкой команды было предостаточно, реализуй она хоть один эпизод — все могло бы для мексиканской сборной плачевно закончиться. Но мексиканцы выстояли, молодцы. Однако думаю, сборная Германии все поставит на свои места уже во втором матче.
- Сборная России во вторник сыграет второй матч турнира, в котором ей будет противостоять команда Египта. Несколько дней назад дружина Станислава Черчесова не оставила шанса команде Саудовской Аравии — 5:0. Да, уровень соперника не позволяет говорить о суперуспехе. И все же у болельщиков, казалось, была эйфория. Нет опасений, что ликования по поводу крупной победы после игры с египтянами могут смениться на противоположные настроения?
- Я рассчитываю на наших ребят, которые не должны впасть в эйфорию и должны объективно оценивать себя и соперников. Вряд ли кто-то из них сейчас думает, что вот, мол, обыграли 5:0, и образно говоря, каток
поедет дальше. Конечно, сейчас уже будет соперник совсем другого уровня. Команда, которая после первой игры прижата к стенке и для которой этот матч - матч жизни и смерти. Это команда, которой надо выложиться больше чем на сто процентов, и команда, в которую вернулся один из лучших футболистов мира на данный момент — Салах. Эти факторы нужно учитывать. С первых минут нас ждет непростой матч. Наверное, после этой игры можно будет делать выводы по поводу того, как мы будем смотреться на фоне более сильного соперника.
- Какого результата ожидаете от этой игры?
- Все мы будем очень болеть за нашу команду. Конечно, хотелось бы увидеть положительный результат. Тем более что после 5:0 все ждут победы. Думаю, что все-таки этот крупный счет в психологическом плане должен нас немного подстегнуть. Все-таки камень с плеч сейчас упал. После доли критики, которая вылилась на игроков и тренерский штаб, сейчас они немного перевели дух, и этот позитивный фон должен благоприятно сказаться на действиях наших ребят, придать им уверенности, доказать, что они могут играть в футбол. Надеюсь на уверенную игру в обороне. Думаю, что мы победим 2:1.
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