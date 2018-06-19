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Рафаэль Маркес о России: по сравнению с Кубком конфедераций все стало более организованно

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес отметил поддержку болельщиков в победном матче ЧМ-2018 с Германией (1:0) и поделился мнением об организации турнира.

"У нас получилось победить действующего чемпиона мира — это нелегкая задача. Немалую роль сыграла и поддержка болельщиков — в "Лужниках" мы чувствовали себя как дома. Столько людей приехало поддержать нас, и мы очень рады, что сумели подарить им такую радость.

Кроме того, матч проходил в блестящих условиях. Если сравнивать с Кубком конфедераций, в России все стало более организованно, и у городов теперь более привлекательный внешний вид. На мой взгляд, вы очень здорово подготовились к мундиалю", – цитирует Маркеса Газета.ru.
Теги: Сборная Мексики
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