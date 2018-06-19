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Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора

Комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев дал оценку работе тренера "Витесса" Леонида Слуцкого на матчах ЧМ-2018.

"Пока лучше всех на чемпионате мира: Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий", – написал в твиттере бывший редактор спортивных трансляций Матч ТВ Таш Саркисян.

"Вообще-то, эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора", - прокомментировал твит Саркисяна Черданцев.

Слуцкий работает на "Первом канале" в паре с профессиональными комментаторами.

Твиттер Георгия Черданцева
Теги: Черданцев Слуцкий
Сегодня, 11:50
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9
(3)
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничтожество просто завидует и понимает свою ничтожность перед настоящим профи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Он вчера параллельно с комментированием эпизодов, выдавал столько аналитики об английских игроках, что Чердаку и не снилось.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 12:26) #
  • +5
  •  (7)
online

Кто это клоуна в рекламу еще берет,одним словом прохвост.
Слуцкий молодец,приятно послушать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
У Слуцкого грамотно поставлена речь и умение излагать мысли+он отлично разбирается в футболе

может быть.но его "овладел мячом" просто убивает. smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:15) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чердак сам никакущий


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:04) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Слуцкого грамотно поставлена речь и умение излагать мысли+он отлично разбирается в футболе. Слуцкий мне понравился гораздо больше других коментаторов на чм.

Цитата: cska1971
Да Слуцкий профессиональнее любого из этих "профессиональных комментаторов". Там за голоса только три четверти комментаторов нужно гнать...

Я бы Елагина и Уткина оставил. Остальных гнать.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 11:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А я то думал - почему переклинило Черданцева? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:56) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен с Чердаком, у кого язык лучше подвешен, тот и должен комментировать. В конце концов это их работа, они учились на эту профессию.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:56) #
  • +11
  •  (11)
online

Да Слуцкий профессиональнее любого из этих "профессиональных комментаторов". Там за голоса только три четверти комментаторов нужно гнать...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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