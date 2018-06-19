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В Москве у знаменитого болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей

В Москве у одного из болельщиков из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей.

Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо — очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира — 2018.

Mash
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 12:02
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9
(1)
№9 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 13:08) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvn21
нв футбол!!! в Москву!!! 50 лямов...
нет тут что-то не так)))

Че то мало )))


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сработано руками колумбийских мастеров,
Украдено руками российских воров


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
нв футбол!!! в Москву!!! 50 лямов...
нет тут что-то не так)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№6 Написал: brysy москва (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это он так, певец по совместительству, а на самом деле известный колумбийский наркодиллер, герыча на 50 лямов приволок с собой, а тут его наши наркоши и обули из сапог в лапти.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Хитрый Лис
окс? А воры видимо мусора)

Как пить дать)
дирипаска отдаст, он торчит по мелочи


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
даже интересно чего он такого привез из КОЛУМБИИ больше,чем на пол ляма евро

Кокс? А воры видимо мусора)
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:24) #
  • -3
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источник акуительный, даже круче чем "ухо мацы"
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Попоет в Москве в подземных переходах и отобьет украденное.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:13) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не хило так обнесли.на 50 лямов flushed
даже интересно чего он такого привез из КОЛУМБИИ больше,чем на пол ляма евро


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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