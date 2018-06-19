В Москве у знаменитого болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей

В Москве у одного из болельщиков из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей.Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо — очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира — 2018.