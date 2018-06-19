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Руслан Нигматуллин: Салах забьет, но мы забьем на один мяч больше, чем египтяне

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игр первого тура группового этапа чемпионата мира, а также рассказал о своих ожиданиях по поводу ключевого для сборной России матча с командой Египта.

-Соперник у сборной России теперь, конечно, уже выше классом, чем команда Саудовской Аравии. Это однозначно. Какой здесь может быть расклад? С уругвайцами египтяне встречались без Мохаммеда Салаха. Сборная Египта без Салаха и с ним — это уже немного другая команда, - отметил Нигматуллин. - Там и тактическая схема другая, и помыслы об атаке другие - в общем, многое по-другому выстроено. Что касается российской сборной, то вряд ли у нас получится остро атакующий матч. Игра будет закрытой и осторожной. Но я надеюсь, что подопечные Станислава Черчесова на своем стадионе в Санкт-Петербурге, при своих болельщиках будут играть первым номером, будут искать счастья у чужих ворот. Понятно, что для нас этот матч очень важен. Что нам важно не проиграть. В идеале, конечно же, победить и сразу решить задачу-минимум — выход из группы.

- Как вы думаете, какой результат мы увидим по окончании этой игры?

- Думаю, что наши ребята выиграют со счетом 2:1. Предположу, что Салах забьет, но наши футболисты забьют на один мяч больше.

- В целом, какое впечатление оставляет этот чемпионат мира?

- Чемпионат — достаточно интересный. Главное, что не все предсказуемо: есть свои сенсации, неожиданные результаты. Когда это происходит, турнир становится более интригующим. Много было интересных сейвов, хороших голов. Даже шедевральных. Такой мяч, как забил, например, Филиппе Коутиньо в ворота сборной Швейцарии. С трех штрафных красиво забили. В их число входит и гол нашего Александра Головина.

Rusfootball.info
Теги: Нигматуллин Сборная России
Сегодня, 12:32
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№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ни хрена Салах не забьет...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Саламыч, верим!!!
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Коменты , ну мы прям чемпионы.
-2 варят нам и все утихнет
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Critique (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)

И первым номером играть стремно, и от обороны - рискованно. Надо их перехитрить.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ставлю уши.
Да шуткую локо, нормальный был кипер


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
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