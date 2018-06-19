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Александр Бубнов: думаю, сборная России не выиграет у Египта

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной россии в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Египта.

"Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что у них нет других вариантов, они могут вылететь. Наши же окопаются у своих ворот и будут отбиваться на контратаках. Но учитывая процент брака в первом матче, никаких контратак у нас не получится. Остается уповать на стандарты, потому что они не зависят от структуры игры", — приводит слова Бубнова Спорт FM.
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 12:48
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(1)
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Египетская сила.)

Мы выиграем.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Саламыч, верим!
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Angelsh (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (4)
online

Наши просрут как пить дать. Всегда просирают, и своим традициям не изменяют.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
я тоже в сомнениях...
но зачем каркать.....
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Скажу больше, просрут
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Традицию проигрывать отвественные матчи на ЧМ не нарушим, били, бьем и будем бить мимо ворот в этом наше преимущество в ответственных матчах, привет от Бесчастного, Кержакова.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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