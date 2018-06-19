Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4755
КБ-Гостевая 26758
Ростовские футбольные новости 552
Ситуация на юго-востоке Украины 119660
кто чо любит пажрать? 3203
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Курилка 1535

Новости партнеров

Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела Саранск для того, чтобы посетить матч национальной команды с Колумбией.

Как сообщает Газета.Ru, члены японской императорской семьи не посещали Россию с 1916 года.
Теги: Сборная Японии
Сегодня, 13:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
По няшнее принцессы не нашлось?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ей 64 года, принцесса....
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Саранск- красивый, ухоженный город.
Интересно, таксисты в аэропорту Саранска зададут ПРинцессе свою коронную фразу-"в какую тюрьму едем??"


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обратно вместо нее отправить Хакамаду


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.