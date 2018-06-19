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Бабушка из Колумбии украла у москвича 200 рублей и билеты на матч ЧМ-2018

Колумбийская болельщица 17 июня в районе станции метро "Парк культуры" вытащила из кармана брюк москвича 200 рублей и билеты на ЧМ-2018.

"При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что колумбийка прибыла в Москву на чемпионат мира по футболу. Против нее заведено уголовное дело по статье "Кража".

РИА Новости
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 13:36
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№12 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Короче, надо было толерантно - "старая карга"


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 14:45) #
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Цитата: nord_MEPhi
Только в России человека 62 года рождения могут бабушкой назвать.

Минусуют, видимо, те, кто на пенсию в 80 собрался.

Вообще бабушка не от возвопста зависит ....а от рождения детей сначало мама потом бабушка )) если она в 15 родила а потом ее дочь в 15 то и в 30 бабушки есть ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 14:28) #
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online

Хитрый Лис,
может, тогда ГОСТ на присваивание категории "бабушка" в качестве примера приведешь или хотя бы РД?

У тебя одна норма, у твоего соседа другая.
Кстати, этой женщине от силы 56. Выходит, даже по твоей логике она не бабушка.

Софистикой заниматься не будем, благодарю за дискуссию.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nord_MEPhi
Только я там упоминаний про внуков в тексте новости не видел - о понятии "контекст" не ведаешь, видимо.

Детородный возраст женщины - от 15 до 45 лет. Самый поздний случай беременности - 59 лет. Женщину, старше этого возраста, по любым нормам можно считать бабушкой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 14:15) #
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online

Хитрый Лис,
культура налицо

Только я там упоминаний про внуков в тексте новости не видел - о понятии "контекст" не ведаешь, видимо.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
До чего планету матч дойчей с Колумбией довел...
В Германии полицейские спасли двух ежей с похмельем
В немецком городе Эрфурт полиция спасла двух ЕЖЕЙ, которые накануне ночью приложились к брошенной кем-то бутылке из-под крепкого алкогольного напитка. Об этом в Facebook сообщила полиция федеральной земли Тюрингия.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180619/1522981702.html

Операция Игельс или как размножаются ежики. " Die betrunkenen Igel vom Petersberg" - и тут без Питера не обошлось


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:10) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nord_MEPhi
Только в России человека 62 года рождения могут бабушкой назвать.

Минусуют, видимо, те, кто на пенсию в 80 собрался.

Бабушками и в 40 становятся, тупой еблан...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сдача с полтоса! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 13:56) #
  • -1
  •  (11)
online

Только в России человека 62 года рождения могут бабушкой назвать.

Минусуют, видимо, те, кто на пенсию в 80 собрался.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Драгоценности у всех разные laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Латина и на Парке КУЛЬТУРЫ. Она часом не запитер? Там тоже латиносов куча и кулютура претЬ


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:43) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бабушка Хуана отбила убыток в 50 лямов )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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