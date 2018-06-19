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Бабушка из Колумбии украла у москвича 200 рублей и билеты на матч ЧМ-2018
Колумбийская болельщица 17 июня в районе станции метро "Парк культуры" вытащила из кармана брюк москвича 200 рублей и билеты на ЧМ-2018.
"При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что колумбийка прибыла в Москву на чемпионат мира по футболу. Против нее заведено уголовное дело по статье "Кража".
РИА Новости
"При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что колумбийка прибыла в Москву на чемпионат мира по футболу. Против нее заведено уголовное дело по статье "Кража".
РИА Новости
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