Бабушка из Колумбии украла у москвича 200 рублей и билеты на матч ЧМ-2018

Колумбийская болельщица 17 июня в районе станции метро "Парк культуры" вытащила из кармана брюк москвича 200 рублей и билеты на ЧМ-2018."При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Отмечается, что колумбийка прибыла в Москву на чемпионат мира по футболу. Против нее заведено уголовное дело по статье "Кража".