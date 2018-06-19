Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4755
|КБ-Гостевая
|26758
|Ростовские футбольные новости
|552
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119660
|кто чо любит пажрать?
|3203
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|96
|Зенит
|104694
|Курилка
|1535
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (20)
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (20)
13:33
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (4)
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (4)
13:26
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (23)
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (23)
11:50
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (23)
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (23)
11:24
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (16)
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (16)
09:46
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
08:24
Георгий Черданцев: Египет – опасное название страны. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет (18)
Георгий Черданцев: Египет – опасное название страны. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет (18)
Вчера, 23:39
Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените" (20)
Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените" (20)
Вчера, 23:22
Тунис – Англия: матч посетили 41064 зрителя (3)
Тунис – Англия: матч посетили 41064 зрителя (3)
Вчера, 23:16
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (2)
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (2)
Вчера, 22:53
Харри Кейн добил Тунис в добавленное время (35)
Харри Кейн добил Тунис в добавленное время (35)
Вчера, 22:41
Месси, Ди Мария и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины
Месси, Ди Мария и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины
Вчера, 22:18
Синиша Михайлович возглавил "Спортинг"
Синиша Михайлович возглавил "Спортинг"
Вчера, 22:17
Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии
Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии
Вчера, 22:16
Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии
Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии
Вчера, 21:53
Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас! (30)
Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас! (30)
Вчера, 21:46
Артур Нигматуллин перешел в тульский "Арсенал"
Артур Нигматуллин перешел в тульский "Арсенал"
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга"
На официальной странице компании "Бургер Кинг" во "Вконтакте" сообщается, что девушки, которые забеременеют от звезд мирового футбола, получат денежное вознаграждение.
"Бургер Кинг" в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.
Каждая получит 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.
Вперед! Мы верим в вас", — говорится в сообщении.
Официальное сообщество "Бургер Кинг"
"Бургер Кинг" в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.
Каждая получит 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.
Вперед! Мы верим в вас", — говорится в сообщении.
Официальное сообщество "Бургер Кинг"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.