Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга"

На официальной странице компании "Бургер Кинг" во "Вконтакте" сообщается, что девушки, которые забеременеют от звезд мирового футбола, получат денежное вознаграждение."Бургер Кинг" в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.Каждая получит 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.Вперед! Мы верим в вас", — говорится в сообщении.