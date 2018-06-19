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Новости партнеров

Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга"

На официальной странице компании "Бургер Кинг" во "Вконтакте" сообщается, что девушки, которые забеременеют от звезд мирового футбола, получат денежное вознаграждение.

"Бургер Кинг" в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.

Каждая получит 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.

Вперед! Мы верим в вас", — говорится в сообщении.

Официальное сообщество "Бургер Кинг"
Сегодня, 13:58
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№20 Написал: trent (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
идиоты...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№19 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Идиотизм... юмор мдк какого-то


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какая нах социальная ответственность? Дерьмом кормят ещё и мозги трахают angry сжечь напалмом эти Бургеры! Где там Кот с огнеметом?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Пля...нет на них Сталина rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 15:06) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
что за гаднооо
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№15 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:56) #
  • +4
  •  (4)

Не толерантно как-то. Европа обижается.

Скока бургеров забеременевшим мальчикам причитается?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№14 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 14:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
раньше думал,что плохо влияет на фигуру, но похоже на мозги
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:44) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мерзко


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: SVN (Сегодня, 14:42) #
  • +4
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online

Дурдом крепчает!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:32) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Наташи и без звезд мирового футбола с радостью забеременеют от Саидов и Джамалов. Порода такая.

К слову говоря у вас в Раде еще 2 года назад орали, что страна преврадилась в бордель для турков. Ну, славадуркаине, хероям саван


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
почему только девушки? а бабушки? что за дискриминация?


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:30) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Наташи и без звезд мирового футбола с радостью забеременеют от Саидов и Джамалов. Порода такая.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бургеры влияют на мозги. Посмотрите на этих из бургеркинга, а также америкосов и Шлюцкого


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бл@дь, что за ху#ню они придумали?! Какие нах гены?! Футболист - не говядина, чтобы его генетически выращивать. Сyка, бесят такие ток-шоу: "Переспи со звездой и получи 3 миллиона рублей".
Хочется пожелать тому, кто это придумал, чтобы его мать переспала с туристом и растила его сама.
Отморозки!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:17) #
  • +4
  •  (8)

Запускаем новую акцию: Кто оттра.хает хозяина Бургер Кинг ломиком, тот получит уважуху!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
какой-то папуасский юмор на уровне Лебенсборна.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 14:08) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Бургер Кинг в рамках НИЗКОЙ социальной ответственности назначил вознаграждение? Очевидно, читать надо так. А вообще похоже на новости от камрада Оттуда laughing
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:03) #
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  •  (5)
online

Нужно начать с самой компании Бургер Кинг.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если это юмор, то крайней тупой. Идите нах.уй
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
мда...
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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