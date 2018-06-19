Колумбия - Япония: Фалькао на острие атаки южноамериканцев, Хамес - в запасе

Стали известны стартовые составы на стартовый матч группы H между сборными Колумбии и ЯпонииОспина, Ариас, Мурильо, Санчес Д., Мохика, Лерма, Санчес К., Куадрадо, Кинтеро, Искердо, ФалькаоКавасима, Нагатомо, Седзи, Йосида, Сакаи, Сибасаки, Хасебе, Инуи, Кагава, Харагучи, Осако