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Колумбия - Япония: Фалькао на острие атаки южноамериканцев, Хамес - в запасе

Стали известны стартовые составы на стартовый матч группы H между сборными Колумбии и Японии

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Санчес Д., Мохика, Лерма, Санчес К., Куадрадо, Кинтеро, Искердо, Фалькао

Япония: Кавасима, Нагатомо, Седзи, Йосида, Сакаи, Сибасаки, Хасебе, Инуи, Кагава, Харагучи, Осако
Теги: Сборная Колумбии Сборная Японии
Сегодня, 14:15
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№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 14:51) #
  • 0
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Хамес норм сезон провел и странно что его не выпустили сразу
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сунул Цзы
А говорили - к нам не поедет

Надо призвать Валеру к ответу. Валераидисюдаблять!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А говорили - к нам не поедет smirk


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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