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Карлос Санчес получил первую красную карточку на ЧМ-2018

На ЧМ-2018 показана первая красная карточка словенским арбитром Дамиром Скоминой.

Ее получил полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес за игру рукой в своей штрафной.

Эта карточка стала второй самой быстрой в истории чемпионатов мира – быстрее Санчеса (2 минуты 56 секунд) ее получал только уругваец Хосе Альберто Батиста на ЧМ-1986 в матче с Шотландией (54 секунды).
Теги: Сборная Колумбии Сборная Японии
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