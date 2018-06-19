Карлос Санчес получил первую красную карточку на ЧМ-2018

На ЧМ-2018 показана первая красная карточка словенским арбитром Дамиром Скоминой.Ее получил полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес за игру рукой в своей штрафной.Эта карточка стала второй самой быстрой в истории чемпионатов мира – быстрее Санчеса (2 минуты 56 секунд) ее получал только уругваец Хосе Альберто Батиста на ЧМ-1986 в матче с Шотландией (54 секунды).