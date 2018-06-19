Несколько мексиканских футболистов играли против Германии с гриппом

Несколько игроков сборной Мексики заболели гриппом перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии (1:0), передает ESPN."Несколько наших футболистов чувствовали себя плохо, потому мы произвели ряд замен во втором тайме. У нас есть возможность дать игрокам восстановиться не только после игры, но и после охватившего команду вируса гриппа", - сказал главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.