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Несколько мексиканских футболистов играли против Германии с гриппом

Несколько игроков сборной Мексики заболели гриппом перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии (1:0), передает ESPN.

"Несколько наших футболистов чувствовали себя плохо, потому мы произвели ряд замен во втором тайме. У нас есть возможность дать игрокам восстановиться не только после игры, но и после охватившего команду вируса гриппа", - сказал главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.
Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
Сегодня, 16:23
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
А носились по полю как угорелые, тем более заслуженная победа.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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