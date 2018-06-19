Болельщики получили более 100 тысяч консультаций в метро Москвы с начала ЧМ

Более 100 тысяч иностранных болельщиков обратились к волонтерам и сотрудникам столичного метро у стоек "Живое общение" с начала чемпионата мира."Волонтеры и сотрудники стоек "Живое общение" проконсультировали более 100 тысяч иностранных пассажиров на станциях московского метро с начала чемпионата мира по футболу", - сообщили в пресс-службе столичной подземки.В метро рассказали, что каждый день с 12 июня свыше 150 волонтеров-сотрудников помогают иностранцам в несколько смен более чем на 80 центральных пересадочных станциях и на станциях вблизи стадионов.