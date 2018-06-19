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40842 присутствуют на матче Колумбия - Япония в Саранске

Второй матч на "Мордовия Арене" превзошёл игру Перу - Дания в плане посещаемости: в основном усилиями колумбийских болельщиков 45-тысячный стадион заполнили 40842 болельщика, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Теги: Сборная Колумбии Сборная Японии
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