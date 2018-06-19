Искусственный интеллект спрогнозировал выход сборной России из группы

Искусственный интеллект сделал прогноз, согласно которому сборная России выйдет из группы на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает испанская газета Expansio?n.Искусственный интеллект был создан группой ученых из Германии и Бельгии. Алгоритмическая модель учитывает не только характеристики отдельных игроков сборной, но и население страны, и уровень ее ВВП. Используя вышеперечисленные данные, искусственный интеллект смоделировал чемпионат мира по футболу 100 тысяч раз, чтобы выяснить, какие команды имеют больше шансов на успех.По прогнозам искусственного интеллекта, из группы А с первого места выйдет сборная Уругвая, со второго - России; из группы В - Испании и Португалии; из группы С - Франции и Дании; из группы D - Аргентины и Хорватии; из группы E - Бразилии и Швейцарии; из группы F - Германии и Швеции; из группы G - Бельгии и Англии; из группы H - Колумбии и Польши. Согласно приведенным данным, больше всего шансов на победу у сборной Испании. Вслед за ней - у команд Германии, Бразилии, Франции, Бельгии и Аргентины.