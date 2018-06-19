Искусственный интеллект спрогнозировал выход сборной России из группы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119661
|Политика и события в стране и мире
|4759
|КБ-Гостевая
|26758
|Ростовские футбольные новости
|552
|кто чо любит пажрать?
|3203
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|96
|Зенит
|104694
|Курилка
|1535
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (38)
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (38)
13:33
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (5)
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (5)
13:26
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (27)
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (27)
11:50
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (27)
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (27)
11:24
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (17)
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (17)
09:46
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Искусственный интеллект спрогнозировал выход сборной России из группы
Искусственный интеллект сделал прогноз, согласно которому сборная России выйдет из группы на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает испанская газета Expansio?n.
Искусственный интеллект был создан группой ученых из Германии и Бельгии. Алгоритмическая модель учитывает не только характеристики отдельных игроков сборной, но и население страны, и уровень ее ВВП. Используя вышеперечисленные данные, искусственный интеллект смоделировал чемпионат мира по футболу 100 тысяч раз, чтобы выяснить, какие команды имеют больше шансов на успех.
По прогнозам искусственного интеллекта, из группы А с первого места выйдет сборная Уругвая, со второго - России; из группы В - Испании и Португалии; из группы С - Франции и Дании; из группы D - Аргентины и Хорватии; из группы E - Бразилии и Швейцарии; из группы F - Германии и Швеции; из группы G - Бельгии и Англии; из группы H - Колумбии и Польши. Согласно приведенным данным, больше всего шансов на победу у сборной Испании. Вслед за ней - у команд Германии, Бразилии, Франции, Бельгии и Аргентины.
ТАСС
Искусственный интеллект был создан группой ученых из Германии и Бельгии. Алгоритмическая модель учитывает не только характеристики отдельных игроков сборной, но и население страны, и уровень ее ВВП. Используя вышеперечисленные данные, искусственный интеллект смоделировал чемпионат мира по футболу 100 тысяч раз, чтобы выяснить, какие команды имеют больше шансов на успех.
По прогнозам искусственного интеллекта, из группы А с первого места выйдет сборная Уругвая, со второго - России; из группы В - Испании и Португалии; из группы С - Франции и Дании; из группы D - Аргентины и Хорватии; из группы E - Бразилии и Швейцарии; из группы F - Германии и Швеции; из группы G - Бельгии и Англии; из группы H - Колумбии и Польши. Согласно приведенным данным, больше всего шансов на победу у сборной Испании. Вслед за ней - у команд Германии, Бразилии, Франции, Бельгии и Аргентины.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.