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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Сборная Японии обыграла Колумбию со счетом 2:1
Сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2018 одержала победу над Колумбией.
Чемпионат мира-2018
Группа H. 1-й тур
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия)
Колумбия – Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), Фалькао
Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90)
Предупреждения: Барриос, 64
Удаления: Санчес, 3
Чемпионат мира-2018
Группа H. 1-й тур
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия)
Колумбия – Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), Фалькао
Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90)
Предупреждения: Барриос, 64
Удаления: Санчес, 3
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