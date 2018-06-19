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Сборная Японии обыграла Колумбию со счетом 2:1

Сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2018 одержала победу над Колумбией.

Чемпионат мира-2018

Группа H. 1-й тур

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия)

Колумбия – Япония 1:2

Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), Фалькао

Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90)

Предупреждения: Барриос, 64

Удаления: Санчес, 3
Теги: Сборная Японии Сборная Колумбии
Сегодня, 16:53
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5
(1)
№5 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Какого Санчесa удалили то, их там два?


Модератора местного


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Какого Санчесa удалили то, их там два?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А японцы неплохо смотрелись, правда играя в большинстве, но моментов создали много.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Вчера Шведам проиграла Япония ,а сегодня у Колумбии выграла. )))Молодцы парни.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 16:56) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что делать, коль в команде нет Фалькао? Рис жрать, а не кокос! Передайте кокорину эти простые, но в тоже время великие слова

Предупреждения: Барриос, 64
И Кавасима - затяжка времени


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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