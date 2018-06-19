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Начиная с форой. Колумбийские болельщики не помогли команде избежать поражения от Японии
Вслед за перуанцами Саранск захватили колумбийцы и тоже проиграли: уже в самом начале встречи команда Пекермана получила удаление и пенальти. Rusfootball.info - о старте группы Н, в которой ничего не понятно.
По дороге на праздник
По пути в мордовскую столицу в очередной раз было убедиться, что не только лишь в празднике футбола и дружбе народов заключается польза чемпионата мира. Коллега Иван Долинин, в прежние годы частенько катавшийся в Саранск, по дороге то и дело заявлял: вот тут я прыгал, тут трясся, тут скакал. В год чемпионата мира большинство проблем с полотном было решено. Но поскольку Ульяновская область ни к какому Мундиалю не готовилась, там ремонтные работы велись сегодня повсеместно.
Это помешало нам с коллегой пропитаться атмосферой праздника около арены. Хотя кого-то могло удивить, что мы вообще на неё попали: полицейский остановил машину и по ходу проверки несколько раз повторил, что весь город всё равно перекрыт, никуда нас не пропустят даже с пропуском на парковку стадиона. “Понятно, что вы в Казани проезжали, но здесь-то город меньше, вы никуда не проедете, он перекрыт блоками”, - заявил полицейский и пропустил нас со спокойной душой: всё равно скоро развернутся и поедут обратно.
Город сегодня реально замер и зажил своей жизнью: бабушки, мамы с детьми спокойно шествовали по проезжей части на красный. Позабавили и указатели, велевшие сворачивать на парковку для СМИ направо, тогда как далее стояли ещё 2 указателя с прямым направлением.
Сама арена и окружающие её причудливые домики производили яркое, пёстрое впечатление, как бы подготавливая нас к той потрясающей буре, которую устроило жёлтое море колумбийских болельщиков во время исполнения гимна и в начале матча.
Саранску сказочно везёт, что после таких же потрясных перуанцев к ним приехали ещё и колумбийцы (правда, во время прыжков и тех, и других, возникали опасения за судьбу стадиона). Единственное отличие - жёлтые цвета и наличие прекрасных журналисток. Правда, насколько больше колумбийцев было на трибунах, настолько велик был перевес японцев по численности журналистов.
Катастрофа? Нет, у Колумбии есть 12-й игрок!
Если бы колумбийцы не играли при такой публике постоянно, можно было бы подумать, что они сами сконфузились от такой поддержки и потому в начале пропустили катастрофическую контратаку. Оспина ликвидировал выход 1 на 1 телом, а вот Карлос Санчес удар Насебе отвёл рукой.
Не понимаю, почему ФИФА до сих пор тянет с отменой двойного наказания, о котором так долго говорят, но пенальти и красная в самом начале матча - это слишком жестоко. Хасебе пенальти реализовал, однако с такой поддержкой Колумбия могла успешно играть и в меньшинстве пока были силы. Вернее, не находиться в меньшинстве - “12-й игрок” реально присутствовал на поле и вносил свои коррективы в игровой рисунок. К примеру, когда японцы решили успокоить игру и подержать мяч в центре, они подверглись такому оглушительному свисту, что сразу свернули это занятие и потеряли мяч.
Гений Кинтеро
Колумбии нужно были как можно быстрее сравнивать счёт. Возможности были: Кинтеро отлично взаимодействовал с правым флангом, да и вообще со всеми. Своими передачами Хуан разрезал всё поле, постоянно обострял и был однозначно самым полезным игроком в продвижении мяча. 2 шанса имел Фалькао, но толком не успевал к мячу. Не раз в перспективных позициях оказывался Куадрадо, но неудачно простреливал, финтил, терял мячи и доигрался то ли до ранней замены из-за травмы, то ли до унизительной замены за грехи.
Не сказать, что после выхода Барриоса (не того) и ухода Кинтеро ближе к правому флангу игра команды Пекермана сильно преобразилась. Она стала уже, больше атак пошло через центр. Моментов больше не становилось. А в тылах метаморфозы в виде глупых потерь всё равно случались. Хорошо, что Осако в лучших традициях наших форвардов запустил мяч за боковую.
Но роковую ошибку допустил всё-таки Наготомо. Вместо выноса Юто зажёг свечу, в борьбе за которую Фалькао выиграл позицию и заработал штрафной с позавчерашней точки Коларова. Кинтеро подтвердил свою гениальность, пробив под стенкой, а Кавашима укрепил репутацию крутого тащера, способного пропустить любого дурачка.
Болельщики уже не вытягивают
Однако было понятно, что колумбийцы не вывезут на равных всю игру в меньшинстве. Стоял вопрос, когда японцы захватят преимущество. Получилось почти сразу после начала 2-го тайма. То ли Пекерман скомандовал сменить тактику, то ли Нишино очень хорошо напомнил своим игрокам, что они в большинстве, но азиаты сразу забрали инициативу и во 2 тайме почти не позволяли колумбийцам проводить даже редкие контратаки.
От ударов Оскао и Инуи (после великолепной комбинации с участием Шибасаки и Осако) Колумбия спас Оспина. Как спасителя колумбийские болельщики встречали Хамеса Родригеса, устроившие ему самую громкую овацию, что я слышал. Но Хамес и перестроение на 4-2-3 (или 4-2-2-1) не привели к изменениям, тем более с поля почему-то ушёл лучший игрок 1-го тайма Кинтеро. Японцы перестали создавать моменты, но по-прежнему не позволяли сопернику никак ответить в атаке.
То, к чему всё шло
Закрытая Колумбия - это, пожалуй, даже немного противоестественно. Поэтому несмотря на долгое отсутствие моментов, можно сказать, что гол в ворота Оспины назревал. Забить его должен был ещё Сакаи, бивший в упор после оставления Осако. К слову, в атаке поучаствовал вышедший на замену Хонда. Однако вместо гола Япония получила угловой, с которого в итоге забила: Осако выиграл борьбу у Ариаса, а Оспина оказался в полупозиции.
Попытки спасения
Колумбии нужно было пропустить, чтобы начать играть в футбол. Команда Пекермана сделала над собой усилие и создала 3 момента подряд: Лерма потрясно отпасовал пяткой на Хамеса, попавшего в защитника, а Бакка и Давинсон Санчес пытались поразить ворота со стандарта. Но за последние минут 10-15 колумбийцам не удалось организовать даже элементарный навал (здесь должна быть шутка Леонида Слуцкого). Перевес японцы сохранили так же уверенно, как и провели весь второй тайм. С финальным свистком наконец удалось услышать их болельщиков, которые без шансов уступили на трибунах, зато на поле их команда была в большинстве с самого начала, что и решило исход встречи.
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), Фалькао
Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90)
Предупреждения: Барриос, 64, Родригес, 86, Кавасима, 90+4
Удаления: Санчес, 3
Роман Гуськов, Rusfootball.info
По дороге на праздник
По пути в мордовскую столицу в очередной раз было убедиться, что не только лишь в празднике футбола и дружбе народов заключается польза чемпионата мира. Коллега Иван Долинин, в прежние годы частенько катавшийся в Саранск, по дороге то и дело заявлял: вот тут я прыгал, тут трясся, тут скакал. В год чемпионата мира большинство проблем с полотном было решено. Но поскольку Ульяновская область ни к какому Мундиалю не готовилась, там ремонтные работы велись сегодня повсеместно.
Это помешало нам с коллегой пропитаться атмосферой праздника около арены. Хотя кого-то могло удивить, что мы вообще на неё попали: полицейский остановил машину и по ходу проверки несколько раз повторил, что весь город всё равно перекрыт, никуда нас не пропустят даже с пропуском на парковку стадиона. “Понятно, что вы в Казани проезжали, но здесь-то город меньше, вы никуда не проедете, он перекрыт блоками”, - заявил полицейский и пропустил нас со спокойной душой: всё равно скоро развернутся и поедут обратно.
Город сегодня реально замер и зажил своей жизнью: бабушки, мамы с детьми спокойно шествовали по проезжей части на красный. Позабавили и указатели, велевшие сворачивать на парковку для СМИ направо, тогда как далее стояли ещё 2 указателя с прямым направлением.
Сама арена и окружающие её причудливые домики производили яркое, пёстрое впечатление, как бы подготавливая нас к той потрясающей буре, которую устроило жёлтое море колумбийских болельщиков во время исполнения гимна и в начале матча.
Прикольные домики у красавицы арены. #ЧМ2018 #Саранск pic.twitter.com/wOXYflJlOr— Роман Гуськов (@GuskovRoman) June 19, 2018
Саранску сказочно везёт, что после таких же потрясных перуанцев к ним приехали ещё и колумбийцы (правда, во время прыжков и тех, и других, возникали опасения за судьбу стадиона). Единственное отличие - жёлтые цвета и наличие прекрасных журналисток. Правда, насколько больше колумбийцев было на трибунах, настолько велик был перевес японцев по численности журналистов.
Катастрофа? Нет, у Колумбии есть 12-й игрок!
Если бы колумбийцы не играли при такой публике постоянно, можно было бы подумать, что они сами сконфузились от такой поддержки и потому в начале пропустили катастрофическую контратаку. Оспина ликвидировал выход 1 на 1 телом, а вот Карлос Санчес удар Насебе отвёл рукой.
Не понимаю, почему ФИФА до сих пор тянет с отменой двойного наказания, о котором так долго говорят, но пенальти и красная в самом начале матча - это слишком жестоко. Хасебе пенальти реализовал, однако с такой поддержкой Колумбия могла успешно играть и в меньшинстве пока были силы. Вернее, не находиться в меньшинстве - “12-й игрок” реально присутствовал на поле и вносил свои коррективы в игровой рисунок. К примеру, когда японцы решили успокоить игру и подержать мяч в центре, они подверглись такому оглушительному свисту, что сразу свернули это занятие и потеряли мяч.
Гений Кинтеро
Колумбии нужно были как можно быстрее сравнивать счёт. Возможности были: Кинтеро отлично взаимодействовал с правым флангом, да и вообще со всеми. Своими передачами Хуан разрезал всё поле, постоянно обострял и был однозначно самым полезным игроком в продвижении мяча. 2 шанса имел Фалькао, но толком не успевал к мячу. Не раз в перспективных позициях оказывался Куадрадо, но неудачно простреливал, финтил, терял мячи и доигрался то ли до ранней замены из-за травмы, то ли до унизительной замены за грехи.
Не сказать, что после выхода Барриоса (не того) и ухода Кинтеро ближе к правому флангу игра команды Пекермана сильно преобразилась. Она стала уже, больше атак пошло через центр. Моментов больше не становилось. А в тылах метаморфозы в виде глупых потерь всё равно случались. Хорошо, что Осако в лучших традициях наших форвардов запустил мяч за боковую.
Но роковую ошибку допустил всё-таки Наготомо. Вместо выноса Юто зажёг свечу, в борьбе за которую Фалькао выиграл позицию и заработал штрафной с позавчерашней точки Коларова. Кинтеро подтвердил свою гениальность, пробив под стенкой, а Кавашима укрепил репутацию крутого тащера, способного пропустить любого дурачка.
Болельщики уже не вытягивают
Однако было понятно, что колумбийцы не вывезут на равных всю игру в меньшинстве. Стоял вопрос, когда японцы захватят преимущество. Получилось почти сразу после начала 2-го тайма. То ли Пекерман скомандовал сменить тактику, то ли Нишино очень хорошо напомнил своим игрокам, что они в большинстве, но азиаты сразу забрали инициативу и во 2 тайме почти не позволяли колумбийцам проводить даже редкие контратаки.
От ударов Оскао и Инуи (после великолепной комбинации с участием Шибасаки и Осако) Колумбия спас Оспина. Как спасителя колумбийские болельщики встречали Хамеса Родригеса, устроившие ему самую громкую овацию, что я слышал. Но Хамес и перестроение на 4-2-3 (или 4-2-2-1) не привели к изменениям, тем более с поля почему-то ушёл лучший игрок 1-го тайма Кинтеро. Японцы перестали создавать моменты, но по-прежнему не позволяли сопернику никак ответить в атаке.
То, к чему всё шло
Закрытая Колумбия - это, пожалуй, даже немного противоестественно. Поэтому несмотря на долгое отсутствие моментов, можно сказать, что гол в ворота Оспины назревал. Забить его должен был ещё Сакаи, бивший в упор после оставления Осако. К слову, в атаке поучаствовал вышедший на замену Хонда. Однако вместо гола Япония получила угловой, с которого в итоге забила: Осако выиграл борьбу у Ариаса, а Оспина оказался в полупозиции.
Попытки спасения
Колумбии нужно было пропустить, чтобы начать играть в футбол. Команда Пекермана сделала над собой усилие и создала 3 момента подряд: Лерма потрясно отпасовал пяткой на Хамеса, попавшего в защитника, а Бакка и Давинсон Санчес пытались поразить ворота со стандарта. Но за последние минут 10-15 колумбийцам не удалось организовать даже элементарный навал (здесь должна быть шутка Леонида Слуцкого). Перевес японцы сохранили так же уверенно, как и провели весь второй тайм. С финальным свистком наконец удалось услышать их болельщиков, которые без шансов уступили на трибунах, зато на поле их команда была в большинстве с самого начала, что и решило исход встречи.
Чемпионат мира-2018
Группа H. 1-й тур
Стадион: Мордовия Арена (Саранск)
Колумбия – Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77
Группа H. 1-й тур
Стадион: Мордовия Арена (Саранск)
Колумбия – Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), Фалькао
Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90)
Предупреждения: Барриос, 64, Родригес, 86, Кавасима, 90+4
Удаления: Санчес, 3
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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