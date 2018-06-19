Начиная с форой. Колумбийские болельщики не помогли команде избежать поражения от Японии





Группа H. 1-й тур



Стадион: Мордовия Арена (Саранск)



Колумбия – Япония 1:2



Голы: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77 Чемпионат мира-2018Группа H. 1-й тур: Кинтеро, 41 - Кагава, 6 (пен.), Осака, 77

Вслед за перуанцами Саранск захватили колумбийцы и тоже проиграли: уже в самом начале встречи команда Пекермана получила удаление и пенальти.- о старте группы Н, в которой ничего не понятно.По пути в мордовскую столицу в очередной раз было убедиться, что не только лишь в празднике футбола и дружбе народов заключается польза чемпионата мира. Коллега Иван Долинин, в прежние годы частенько катавшийся в Саранск, по дороге то и дело заявлял: вот тут я прыгал, тут трясся, тут скакал. В год чемпионата мира большинство проблем с полотном было решено. Но поскольку Ульяновская область ни к какому Мундиалю не готовилась, там ремонтные работы велись сегодня повсеместно.Это помешало нам с коллегой пропитаться атмосферой праздника около арены. Хотя кого-то могло удивить, что мы вообще на неё попали: полицейский остановил машину и по ходу проверки несколько раз повторил, что весь город всё равно перекрыт, никуда нас не пропустят даже с пропуском на парковку стадиона. “Понятно, что вы в Казани проезжали, но здесь-то город меньше, вы никуда не проедете, он перекрыт блоками”, - заявил полицейский и пропустил нас со спокойной душой: всё равно скоро развернутся и поедут обратно.Город сегодня реально замер и зажил своей жизнью: бабушки, мамы с детьми спокойно шествовали по проезжей части на красный. Позабавили и указатели, велевшие сворачивать на парковку для СМИ направо, тогда как далее стояли ещё 2 указателя с прямым направлением.Сама арена и окружающие её причудливые домики производили яркое, пёстрое впечатление, как бы подготавливая нас к той потрясающей буре, которую устроило жёлтое море колумбийских болельщиков во время исполнения гимна и в начале матча.Саранску сказочно везёт, что после таких же потрясных перуанцев к ним приехали ещё и колумбийцы (правда, во время прыжков и тех, и других, возникали опасения за судьбу стадиона). Единственное отличие - жёлтые цвета и наличие прекрасных журналисток. Правда, насколько больше колумбийцев было на трибунах, настолько велик был перевес японцев по численности журналистов.Если бы колумбийцы не играли при такой публике постоянно, можно было бы подумать, что они сами сконфузились от такой поддержки и потому в начале пропустили катастрофическую контратаку. Оспина ликвидировал выход 1 на 1 телом, а вот Карлос Санчес удар Насебе отвёл рукой.Не понимаю, почему ФИФА до сих пор тянет с отменой двойного наказания, о котором так долго говорят, но пенальти и красная в самом начале матча - это слишком жестоко. Хасебе пенальти реализовал, однако с такой поддержкой Колумбия могла успешно играть и в меньшинстве пока были силы. Вернее, не находиться в меньшинстве - “12-й игрок” реально присутствовал на поле и вносил свои коррективы в игровой рисунок. К примеру, когда японцы решили успокоить игру и подержать мяч в центре, они подверглись такому оглушительному свисту, что сразу свернули это занятие и потеряли мяч.Колумбии нужно были как можно быстрее сравнивать счёт. Возможности были: Кинтеро отлично взаимодействовал с правым флангом, да и вообще со всеми. Своими передачами Хуан разрезал всё поле, постоянно обострял и был однозначно самым полезным игроком в продвижении мяча. 2 шанса имел Фалькао, но толком не успевал к мячу. Не раз в перспективных позициях оказывался Куадрадо, но неудачно простреливал, финтил, терял мячи и доигрался то ли до ранней замены из-за травмы, то ли до унизительной замены за грехи.Не сказать, что после выхода Барриоса (не того) и ухода Кинтеро ближе к правому флангу игра команды Пекермана сильно преобразилась. Она стала уже, больше атак пошло через центр. Моментов больше не становилось. А в тылах метаморфозы в виде глупых потерь всё равно случались. Хорошо, что Осако в лучших традициях наших форвардов запустил мяч за боковую.Но роковую ошибку допустил всё-таки Наготомо. Вместо выноса Юто зажёг свечу, в борьбе за которую Фалькао выиграл позицию и заработал штрафной с позавчерашней точки Коларова. Кинтеро подтвердил свою гениальность, пробив под стенкой, а Кавашима укрепил репутацию крутого тащера, способного пропустить любого дурачка.Однако было понятно, что колумбийцы не вывезут на равных всю игру в меньшинстве. Стоял вопрос, когда японцы захватят преимущество. Получилось почти сразу после начала 2-го тайма. То ли Пекерман скомандовал сменить тактику, то ли Нишино очень хорошо напомнил своим игрокам, что они в большинстве, но азиаты сразу забрали инициативу и во 2 тайме почти не позволяли колумбийцам проводить даже редкие контратаки.От ударов Оскао и Инуи (после великолепной комбинации с участием Шибасаки и Осако) Колумбия спас Оспина. Как спасителя колумбийские болельщики встречали Хамеса Родригеса, устроившие ему самую громкую овацию, что я слышал. Но Хамес и перестроение на 4-2-3 (или 4-2-2-1) не привели к изменениям, тем более с поля почему-то ушёл лучший игрок 1-го тайма Кинтеро. Японцы перестали создавать моменты, но по-прежнему не позволяли сопернику никак ответить в атаке.Закрытая Колумбия - это, пожалуй, даже немного противоестественно. Поэтому несмотря на долгое отсутствие моментов, можно сказать, что гол в ворота Оспины назревал. Забить его должен был ещё Сакаи, бивший в упор после оставления Осако. К слову, в атаке поучаствовал вышедший на замену Хонда. Однако вместо гола Япония получила угловой, с которого в итоге забила: Осако выиграл борьбу у Ариаса, а Оспина оказался в полупозиции.Колумбии нужно было пропустить, чтобы начать играть в футбол. Команда Пекермана сделала над собой усилие и создала 3 момента подряд: Лерма потрясно отпасовал пяткой на Хамеса, попавшего в защитника, а Бакка и Давинсон Санчес пытались поразить ворота со стандарта. Но за последние минут 10-15 колумбийцам не удалось организовать даже элементарный навал (здесь должна быть шутка Леонида Слуцкого). Перевес японцы сохранили так же уверенно, как и провели весь второй тайм. С финальным свистком наконец удалось услышать их болельщиков, которые без шансов уступили на трибунах, зато на поле их команда была в большинстве с самого начала, что и решило исход встречи.Оспина, Арьяс, Мохика, Мурильо, Давинсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо (Барриос, 34), Лерма, Кинтеро (Родригес, 64), Искьердо (Бакка, 78), ФалькаоКавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути 88), Хасебе, Кагава (Хонда, 75), Инуи, Харагуси, Осако (Окадзаки, 90): Барриос, 64, Родригес, 86, Кавасима, 90+4: Санчес, 3